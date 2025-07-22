Пока есть окно возможностей: Свириденко назвала главную задачу на посту премьера

Ключевой целью нового правительства Украины будет наращивание внутреннего производства оружия в качестве страховки от риска потери внешней помощи. Однако окно возможностей "будет очень коротким". Такое заявление в интервью Bloomberg сделала новый премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

"Наша задача — добиться результатов по большинству направлений в очень сжатые сроки", — заявила Свириденко, сменившая Дениса Шмыгаля, чей пятилетний срок стал рекордным для Украины.

Премьер заявила, что намерена "достичь чего-то за ближайшие пару месяцев".

Глава правительства заявила, что также планирует в ближайшие дни провести удаленную беседу с министром финансов США Скоттом Бессентом, с которым она активно работала над сделкой по добыче полезных ископаемых Украины, чтобы обсудить возможную финансовую помощь.

Новый Кабинет министров также будет стремиться к сотрудничеству с США в закупках вооружений, включая системы ПВО Patriot, и совместном производстве беспилотников.

Юлия Свириденко отметила, что это может включать строительство в США заводов по производству беспилотных летательных аппаратов.

"Идея в том, что мы действительно сильная нация — я считаю, что это один из лучших в мире примеров единого поля битвы для испытания технологий", — сказала премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина нуждается в дополнительном финансировании, поскольку перспективы окончания войны с Россией остаются туманными. Правительство, скорее всего, обратится к МВФ с просьбой утвердить новую программу. Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко.



