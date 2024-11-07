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Почему не удается запустить экономическое бронирование: Шмыгаль сделал признание

Премьер рассказал, что ждет экономическое бронирование и, с чем все еще есть сложности

сегодня, 13:50
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Кравцев Сергей

Главная причина, почему все еще не удается наладить механизм военного бронирования – это позиция военных, многие из которых воспринимают механизм бронирования, как откуп. Поэтому критерии бронирования должны быть такими, которые удовлетворят Вооруженные силы Украины, бизнес и специалистов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе Киевского международного экономического форума сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Почему не удается запустить экономическое бронирование: Шмыгаль сделал признание

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Глава правительства отметил, для государства, которое находится в войне, приоритет – мнение наших защитников. Именно поэтому власти слышат позицию ВСУ по экономическому бронированию, реагируют на нее и делают соответствующие выводы.

По словам Дениса Шмыгаля, критерии и параметры бронирования должны быть такими, что удовлетворят Вооруженные силы Украины, защитников и защитниц, и удовлетворит бизнес и специалистов, что является сложной дилеммой.

"Очень хотелось ввести экономическое бронирование, но военные на передовой не совсем хорошо воспринимают это психологически. Поэтому об этом надо откровенно говорить. Не может воин понять, почему кто-то может условно, если мы говорим об экономическом бронировании, как об уплате определенной суммы средств. Военные это не воспринимают справедливо", — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство работает над этим вопросом ежедневно и имеет множество вариантов, которые пытаются согласовать между всеми стейкхолдерами этой дискуссии.

Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас также обсуждают конкретную сумму заработной платы, которую должен иметь работник, чтобы он попал под бронирование.

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