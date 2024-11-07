Шмыгаль высказался о победе Трампа: ждать ли теперь Киеву помощи от США

Результаты выборов в США дают оптимизм в части продолжения поддержки со стороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Мы можем иметь сдержанный оптимизм относительно развития событий и довольно четких действий со стороны нашего ключевого партнера Соединенных Штатов Америки. Мы, конечно же, понимаем, что главная ценность США – это защита демократии, защита демократических ценностей, и она неизменна, независимо от выборов", — заявил глава украинского правительства.

Он высказал уверенность в том, что и новоизбранный президент США Дональд Трамп и Конгресс, так же, как и общество, будут продолжать поддержку Украины. Более того, считает Шмыгаль, что Киев увидит довольно четкие и быстрые шаги со стороны западных партнеров.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина имеет тесные связи с Конгрессом США. Он подчеркнул, что в большинстве сейчас в Конгресс США зашли все те сенаторы и конгрессмены, которые чрезвычайно поддерживают Украину.

"Поэтому после этих выборов мы имеем оптимизм и надежду на то, что наше сотрудничество не просто оживится, но и усилится", — подытожил Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности. Об этом говорится в посте украинского президента в соцсети Х (бывший Twitter).

"Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", — сообщил президент.

Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и "развивать наше сотрудничество" между странами.



