Почему Гутцайт уходит в отставку: кто может стать новым министром молодежи и спорта

В Верховную Раду поступило заявление об увольнении министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук в Facebook. Почему именно сейчас поступило это заявление? Кто может занять кресло министра молодежи и спорта? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото из открытых источников

Новым министром молодежи и спорта может стать действующий замминистра Матвей Бедный

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

"Гутцайт, по слухам, давно уже хотел оставить пост министра. И именно поэтому очень торопился, чтоб закрепиться в Национальном олимпийском комитете (НОК). Однако, полномасштабная война внесла определенные коррективы в планы".

По словам эксперта, власть очень осторожно относиться к перестановкам в Кабмине в условиях войны. Тем более, не было четкого понимания, кто может занять министерское кресло. Поэтому Гутцайт продолжал работать.

"По моей информации, новым министром молодежи и спорта станет действующий замминистра Матвей Бедный, – поделился Денис Гороховский. – Несмотря на должность, его сложно назвать "человекам Гутцайта". Более того, по целому ряду вопросов у него с министром были радикально противоположные мнения. Поэтому, в данном случае, не стоит говорить о какой-то преемственности и формальной ротации. Думаю, что в работе министерства стоит ожидать определенных изменений, если Рада поддержит кандидатуру Бедного".

Гутцайт ходил под угрозой увольнения уже давно

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что Гутцайт ходил под угрозой увольнения уже давно.

"К нему накопилось огромное количество вопросов, – поясняет эксперт. – Федерации различных видов спорта неоднократно высказывали свое мнение (нелицеприятное) о деятельности профильного министра. Ему пеняли, к примеру, за то, что не способен решить вопросы, связанные с допуском/не допуском российских сборных или отдельных спортсменов к тем или иным соревнованиям. В итоге, получилось так, что Украина, по сути, выстрелила себе в ногу, отказавшись принимать участие в состязаниях, где разрешили участвовать россиянам. Хоть вопрос можно было решить как-то иначе, не наказывая отечественный спорт".

Скорее всего, эта отставка была подготовлена заранее, считает Игорь Рейтерович. А сейчас ей дали ход, чтобы несколько отвлечь внимание от череды достаточно шумных информационно событий, которые происходят в Украине и вокруг Украины на данный момент.

"А так – внимание перейдет на смену министра, мягко говоря, не очень любимого. Не показавшего высокую результативность. К тому же, это можно подать и как усиление профессионализма Кабмина. Как реакцию на обращения общественности, профессионального сообщества, – размышляет эксперт. – Что касается замены – тут, думаю, произойдет банальная история. Кто-то из замов будет некоторое время исполняющим обязанности достаточно долгий период времени. Сейчас, похоже, трудно будет найти человека, готового возглавить Министерство молодежи и спорта – и сразу выдать позитивный результат. Или быть хотя бы медийной фигурой, привлекающей внимание и знающей, как решать вопросы, накопившиеся перед украинским спортом".

Читайте также на портале "Комментарии" - перспективы вступления в ЕС: с какими вызовами придется столкнуться Украине.



