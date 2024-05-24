Платить больше придется всем: в Кабмине подтвердили готовность повысить тарифы

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Кравцев Сергей
В последнее время в СМИ и соцсетях активно муссировалась тема возможного повышения тарифов на электроэнергию. Теперь можно сказать, что это не просто разговоры и предположения. До конца мая будет принято решение о повышении тарифа на электроэнергию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Повыше тарифов на электроэнергию. Фото: из открытых источников
По его словам, решение будет принято в течение следующей недели и будет учитываться объемы потребления электроэнергии.
Он отметил, что сегодня уровень тарифов, особенно учитывая уничтожение энергосистемы из-за обстрелов врага, не покрывает даже себестоимости производства.
Также Герман Галущенко прокомментировал ситуацию относительно отключения электроэнергии по всей стране. Министр отметил, что он пока не готов сказать, сколько еще продлится плановое отключение электроэнергии. Ведь все зависит от нескольких факторов.
По его словам, все теперь будет зависеть от того, как быстро будет проходить восстановление утраченных мощностей и от влияния новых атак России на украинскую энергосистему.
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Ігор
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