План приоритетный действий правительства: что принял Кабмин и что изменится в Украине

Сегодня, 9 сентября, Кабинет министров Украины во время очередного заседания утвердил План приоритетных действий правительства. "Комментарии" вместе с экспертами проанализировали наработки правительства.



План приоритетных действий правительства: ничего нового

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал основные пункты Плана, представленные на сайте правительства. Так, о продлении на полгода после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса, по его словам, говорили давно. Это обещали чуть не все должностные лица.

"Поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства… Само агентство было создано еще при предыдущем правительстве. Только не дали денег из бюджета. Посмотрим на бюджет-2021, что дадут там", – отмечает эксперт.

Создание Фонда развития сельских территорий – это, по словам Олега Пендзина, еще одно давно обещанное начинания, еще одно направление выделения средств из бюджета. Вот только вопрос – будут ли деньги?

"Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство, – продолжает экономист анализ Плана. – Деньги-деньги! Давайте вспомним программу "5-7-9%". Сложность и тяжесть ее реализации, даже при наличии денег в бюджете".

План приоритетных действий правительства: основные вопросы

Топ-темой Олег Пендзин считает прописанное в Плане введение "нулевой декларации", которое там же называют амнистией капиталов.

"Хотя нулевая декларация и амнистия капиталов – это совершенно разные вещи, – отмечает эксперт. – Президент пообещал до конца года решить этот вопрос. Дал задание правительству. Так что это не могло не найти отражения в планах Кабмина. Но мы все понимаем, что это, по сути, будет крайне непопулярный способ обложить разовым налогом все имущество украинцев. Прикрываясь так называемой легализацией капиталов, всех заставят заплатить 5% из всего движимого и недвижимого имущества, включая остатки средств на счетах банков. Представляете себе уровень любви украинского народа к таким реформаторам?"

В Плане также обозначены завершение ликвидации Государственной фискальной службы (а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления), комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры). Эти нормы, подчеркивает Олег Пендзин, взяты из меморандума с МВФ. Их же требует от нас Евросоюз. Так что это и так делается.

Обещание установить более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения эксперт связывает с новым опытом эксплуатации отремонтированных дорог. Он, по словам Олега Пендзина, показал, что при наших умениях перегружать машины, для экономии их владельцам – наши же дороги живут год максимум после ремонта.

Есть в Плане и "окончательная ликвидация коррупционного монстра ГАСИ" (Государственной архитектурно-строительной инспекции) с диджитализацией разрешительных процедур в строительстве.

"Очень нравится приписка об "окончательной ликвидации". Это как бой с драконом, после которого победитель сам становится драконом", – отмечает эксперт.

По его словам, трудно вспомнить какая власть в Украине не обещала продажу разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах. Вот и эта пообещала.

"Разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе – очень тяжелая тема, – говорит Олег Пендзин. – Особенно на падающей экономике. Хотя, в качестве задачи звучит не введение накопительной системы, а только разработка законопроекта – так более реалистично".

План приоритетных действий правительства: насколько реальные планы

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что в ближайшем будущем ничего из прописанного в правительством Плане воплощено в жизнь не будет.

"Если даже бегло просмотреть данный План, видим, что там прописаны промышленный безвиз с ЕС, нулевая декларация (амнистия капиталов), продление на полгода после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса, наработка ряда законопроектов (в том числе о свободной экономической зоне для ІТ-отрасли). Также обозначены как приоритеты: поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства, создание Фонда развития сельских территорий, реформирование ГФС и таможни, окончательная ликвидация ГАСИ. И так далее… Но важно понимать – мир сейчас переживает кризис. Это факт. Никто не знает, когда закончится карантин. Это тоже факт. Мы видим проблемы уровня мировой экономики. А наше правительство на этом фоне выписывает эфемерный план о том, что однажды когда-то произойдет", – отмечает эксперт.

По словам Александра Охрименко, все заявленное – неплохо как стратегическая цель. Но подобные планы в том или ином виде презентовала любая власть. Вот только от планов к реальности дойти или не хотела, или не умела.

"Если мы хотим увеличить экспорт, надо запустить рынок земли, поддерживать наших агро-экспортеров. Вперед! Кто вам мешает? Хватит штамповать мифические агентства и документы. Снижайте ставки по кредитам, давайте преференции, боритесь с рейдерством. А главное, развивайте внутреннее потребление, – подчеркивает экономист. – Надо обеспечить доходы населения – как за счет повышения пенсий, так и создавая условия для роста зарплат. Нужно делать ставку для внутреннего потребителя, а для этого нужны деньги. Такой вектор реально отвечает нуждам сегодняшнего дня".

План приоритетных действий правительства: пиар-ход

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает презентацию Плана правительства обычным пиар-ходом.

"Очевидно, что тучи над правительством Шмыгаля сгущаются. Он пытается обороняться, – говорит политэксперт. – Программа правительства не принята. А теперь нам представляют некие пресс-релизы, которые никакого влияния на реальное положение дел не имеют и иметь не будут".

Михаил Чаплыга считает, что после голосования ратификации (а потом и разблокировании) Верховной Радой меморандума с ЕС на получение займа в 1,2 млрд евро под определенные обязательства, все приоритеты и стратегически точки расставлены. И не нами.

"Отклонится мы не можем, на кону – деньги. А получим мы их за отказ от локализации, за приоритет в торговле с ЕС, за закупки под контролем Запада медпрепаратов, за его влияние на нашу судебную систему, за расширение полномочий набсоветов. В общем, это на 80 дублирует меморандум с МВФ, который парламент не голосовал. Именно это мы видим вместо программы украинского правительства. И именно по такой "стратегии" нам прописали жить "партнеры" из-за рубежа".

Напомним, местный совет Ивано-Франковска подал иск против Кабинета министров Украины в Окружной административный суд столицы Украины.

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