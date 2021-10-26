Перетасовки в Кабинете Министров на финишной прямой – источник

В ближайшее время в Кабинет Министров ожидают значительные перестановки. По данным источников из Офиса президента, Банковая согласовала уже три кандидатуры на министерские должности.

Кадровые изменения произведут в ближайшее время, фото из открытых источников

На должности министра обороны Андрея Тарана заменит вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Глава Минрегиона Алексей Чернышов пойдет на повышение и получит пост вице-премьера. Ожидаются изменения и в экономическом блоке. Вместо министра экономики Алексея Любченко будет назначена заместитель главы офиса президента Юлия Свириденко:

"Резникову ставится задача сбалансировать ситуацию между оборонным ведомством и генштабом. Чернышову добавят полномочий для реализации развития экономического регионального трека, а Свириденко полностью в теме работы министерства, поскольку уже занимала должность заместителя министра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства", — заявил источник.

По остальным кандидатурам переговорный процесс продолжается.

Напомним, по данным СМИ, Кабинет Министров в ближайшее время могут покинуть вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр экономики и вице-премьер Алексей Любченко, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

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