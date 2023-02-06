Перепись и выборы на фоне кибератак: Готова ли «Дия» к нововведениям (ВИДЕО)



















Первая фаза войны России фактически стартовала с атак на украинскую информационную систему в начале 2022 года. Состоялось более двух тысяч официально зарегистрированных кибератак за год войны на украинскую информационную систему и из них – сотни в приложение "Дия". Атаки на приложение были бесполезны, ведь его не так легко атаковать, ведь "Дия" не хранит персональные данные. Архитектура применения построена идеально для военного времени, рассказал в интервью "Радио свобода" вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишут "Комментарии".

Приложение "Дия" готовят к использованию для переписи населения и выборов

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"Российские хакеры пытаются попасть в реестры или в информационные системы, являющиеся носителями наиболее сенситивной информации, где хранятся персональные данные граждан, также это энергетическая сфера, информационные системы, связанные с МИД, из Минобороны. Но пока им удается только атаковать сайты каких-то небольших общин ", – рассказал Федоров.

По словам министра цифровой трансформации, перед вторжением, собственная команда хакеров атаковала нас 24/7. В 2021 году заплатили огромные деньги за кибератаки на "Дия". Чиновники собирали этических хакеров со всего мира и платили им миллионы гривен, чтобы они атаковали "Дия", находили уязвимые места . Собственно, так удалось предупредить много сенситивных кибератак на энергетическую сферу, на государственные порталы, на государственные сервисы.

Что касается возможности выборов через "Дия", то, как говорит Федоров, сейчас вообще нет такой цели – заниматься выборами.

"Для того, чтобы делать онлайн-выборы, нужно невероятное доверие к власти, невероятное доверие к правоохранительным органам, судебной системе и электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе, то будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Пока мы этим занимаемся", — объяснил вице-премьер.

Что касается возможности демографической переписи через "Дия", то в прошлом году был принят законопроект, но удастся ли его реализовать в ближайшее время – неизвестно.

Мы можем проводить первый раунд переписи, использовать электронные средства. И мы можем задействовать "Действие" в этом направлении, когда будет перепись. Одним из партнеров планировала быть (и, я уверен, будет) компания Apple. Они нам помогают специалистами по кибербезопасности. Потому что они являлись партнерами переписи в США. Вот такой интересный кейс. И я уверен, что это был бы проект мирового уровня. Мы бы показали, как можно, используя технологию, делать уже новые переписи населения, которые показывают уже более объективную, активную информацию", — отметил Михаил Федоров.





Напомним, как писали ранее "Комментарии", Министерство цифровой трансформации, Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии . Это должно помочь побороть бюрократию в армии, заверил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

