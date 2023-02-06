Перепись и выборы на фоне кибератак: Готова ли «Дия» к нововведениям (ВИДЕО)

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Моесеенко Валентина
Первая фаза войны России фактически стартовала с атак на украинскую информационную систему в начале 2022 года. Состоялось более двух тысяч официально зарегистрированных кибератак за год войны на украинскую информационную систему и из них – сотни в приложение "Дия". Атаки на приложение были бесполезны, ведь его не так легко атаковать, ведь "Дия" не хранит персональные данные. Архитектура применения построена идеально для военного времени, рассказал в интервью "Радио свобода" вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишут "Комментарии".
Приложение "Дия" готовят к использованию для переписи населения и выборов
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По словам министра цифровой трансформации, перед вторжением, собственная команда хакеров атаковала нас 24/7. В 2021 году заплатили огромные деньги за кибератаки на "Дия". Чиновники собирали этических хакеров со всего мира и платили им миллионы гривен, чтобы они атаковали "Дия", находили уязвимые места . Собственно, так удалось предупредить много сенситивных кибератак на энергетическую сферу, на государственные порталы, на государственные сервисы.
Что касается возможности выборов через "Дия", то, как говорит Федоров, сейчас вообще нет такой цели – заниматься выборами.
Что касается возможности демографической переписи через "Дия", то в прошлом году был принят законопроект, но удастся ли его реализовать в ближайшее время – неизвестно.
Напомним, как писали ранее "Комментарии", Министерство цифровой трансформации, Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии . Это должно помочь побороть бюрократию в армии, заверил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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