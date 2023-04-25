Пенсионная реформа: Министерство соцполитики назвало достаточный размер пенсионного взноса

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Моесеенко Валентина
Обязательные взносы в накопительную систему в размере 3% от зарплаты всех украинцев, предусмотренных законопроектом о пенсионной реформе, не достаточны для ее эффективного внедрения. Об этом в эфире телемарафона заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, пишут "Комментарии".
Сколько нужно будет платить при накопительной пенсионной системе
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Жолнович сообщила, что законопроектом предусмотрена обязательная уплата и работодателем, и работниками. Первоначально обязательная уплата будет касаться только работодателей, однако работники могут платить добровольно.
По словам министерши, предусмотренного 3% обязательного из работодателя "чуть-чуть мало".
Для полноценного запуска обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения в Кабмине работают над разработкой необходимой инфраструктуры.
На днях в Верховную Раду внесли новый законопроект о пенсионной реформе — он предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников
Напомним, говорилось на портале "Комментарии" и о том, что сейчас по статистике ПФУ средняя выплата у пенсионеров едва превышает 5,2 тысячи гривен.
Как писали "Комментарии", стало известно, кому перечислят пенсии в июне и июле и кто получит большие выплаты.
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Харя Кришны
25 апреля 2023, 15:52
Когда ж вы suki нажретесь?