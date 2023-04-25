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Пенсионная реформа: Министерство соцполитики назвало достаточный размер пенсионного взноса

В Кабмине считают, что оптимальный платеж будет составлять не 3%, как предлагалось, а 7-10% от зарплаты

25 апреля 2023, 16:16
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Автор:

Моесеенко Валентина

Обязательные взносы в накопительную систему в размере 3% от зарплаты всех украинцев, предусмотренных законопроектом о пенсионной реформе, не достаточны для ее эффективного внедрения. Об этом в эфире телемарафона заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, пишут "Комментарии".

Пенсионная реформа: Министерство соцполитики назвало достаточный размер пенсионного взноса

Сколько нужно будет платить при накопительной пенсионной системе


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"Средний взнос, который покрывал бы все необходимые расходы и сохранял средства в их эквиваленте для человека, это по меньшей мере 7-10% из заработной платы", — сказала она.

Жолнович сообщила, что законопроектом предусмотрена обязательная уплата и работодателем, и работниками. Первоначально обязательная уплата будет касаться только работодателей, однако работники могут платить добровольно.

По словам министерши, предусмотренного 3% обязательного из работодателя "чуть-чуть мало".

"Очевидно, что сам работник своими средствами должен приобщаться, чтобы его вклад был оптимальным и из этого можно было извлечь выгоду", — сообщила Жолнович.

Для полноценного запуска обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения в Кабмине работают над разработкой необходимой инфраструктуры.

"В частности, нужно создать Государственный накопительный фонд, обеспечить функционирование цифровых систем сбора и администрирования. Эти наработки будут способствовать качественному внедрению изменений", — заявила глава Минсоцполитики.

На днях в Верховную Раду внесли новый законопроект о пенсионной реформе — он предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников

Напомним, говорилось на портале "Комментарии" и о том, что сейчас по статистике ПФУ средняя выплата у пенсионеров едва превышает 5,2 тысячи гривен.

Как писали "Комментарии", стало известно, кому перечислят пенсии в июне и июле и кто получит большие выплаты.



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Харя Кришны

25 апреля 2023, 15:52

Когда ж вы suki нажретесь?


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