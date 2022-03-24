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Парламент назначил нового министра агрополитики

Парламент одобрил назначение нового министра из партии "Слуга народа"

сегодня, 15:51
Автор:

Козлова Альбіна
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24 марта на сессии Верховной Рады было принято решение о назначении на должность министра аграрной политики и продовольствия нового руководителя. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в телеграмме.

Парламент назначил нового министра агрополитики

Иллюстративное фото из открытых источников

Ранее Верховная Рада получила заявление Романа Лещенко об отставке от должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Новым министром назначен народный депутат "Слуги Народа" Николай Сольский. Поддержали такое решение 300 избранников.

Сообщается, что Николай Сольский был председателем комитета по аграрной и земельной политике. О новом министре известно, что он ранее занимал должность заместителя исполнительного директора в ООО "Юридическая фирма Процик и Партнеры". Работал некоторое время генеральным директором ООО “Юридическая фирма “Сольский, Процик и Партнеры”.

В 2007 году стал соучредителем ООО "Украинский Аграрный Холдинг", который имеет в составе своего земельного банка более 50 тысяч гектаров земли. Николай Сольский получил высшее юридическое образование, в начале 2000-х занимал должность юрисконсульта в ЧАО "Энзим" и ООО "Юридическая фирма "ПОМОЩЬ. Ефимов, Темненко и партнеры".

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Источник: https://t.me/tmelnychuk
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