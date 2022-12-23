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Отмена 2% налога и возобновление проверок: обнародовали новые требования МВФ

Министерство финансов обнародовало Письмо о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике. Они содержат меры, которые реализовало и планирует правительство и НБУ

сегодня, 10:02
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Автор:

Давиденко Евгения

Согласно сообщению, документы Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 19 декабря 2022 года. Программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, а также улучшению государственного управления и прозрачности госинституций.

Отмена 2% налога и возобновление проверок: обнародовали новые требования МВФ

Фото: https://open4business.com.ua


В частности, прописано пять структурных маяков:

  1. Разработать план действий по предотвращению и погашению задолженности в течение выполнения бюджета на 2023 год и дальше.

  2. Отмена моратория на налоговые проверки, а также единого налога в размере 2% и возобновление довоенного режима для таких плательщиков. Кроме того, разработать законопроект для обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в учреждениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение этих требований.

  3. Подготовить концептуальную записку о том, как подойти к реформированию системы социальной защиты для обеспечения адресной, адекватной и эффективно оказанной социальной помощи населению с учетом потребностей новых категорий уязвимых групп, сохраняя при этом фискальную устойчивость.

  4. Совместно с МФВ подготовить ТЗ с описанием методологии и процедуры проведения диагностического обследования банков, необходимых для оценки достаточности банковского капитала, и определения приоритетов в работе с неработающими кредитами.

  5. Назначить Наблюдательный совет "Нефтегаза" на основе прозрачных и конкурентных процедур отбора и привести его в полностью рабочее состояние.


"Выполнение положений Меморандума приблизит страну к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году", — говорится в сообщении Минфина.

Как известно, до войны условия упрощенной системы предусматривали уплату единого налога в размере 20% от минимальной зарплаты для второй группы, 5% от дохода или 3% и НДС — для третьей. После широкомасштабного вторжения правительство ввело возможность предприятиям с оборотом до 10 млрд грн перейти на упрощенную систему налогообложения и платить 2% от оборота вместо налога на прибыль и НДС.



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Источник: https://mof.gov.ua/
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