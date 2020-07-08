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Омбудсмен Денисова поздравила своего нового коллегу по защите украинского языка

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова убеждена, что Тарасу Креминю хватит профессионализма, чтоб реализовать госполитику по защите госязыка

сегодня, 19:54
Автор:

Екатерина Белоброва
Омбудсмен Денисова поздравила своего нового коллегу по защите украинского языка

Уполномоченная по правам человека при президенте Украины Людмила Денисова поздравила Тараса Креминя, который сегодня был назначен на пост языкового омбудсмена, с получением важнейших полномочий по реализации государственной политики и укрепления национальной идеи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по словам омбудсмена, что именно она стала инициатором выдвижения кандидатуры Креминя на этот пост в Кабинет министров.

"Этому предшествовало проведение открытого и беспристрастного конкурса претендентов на указанную должность в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с участием научного сообщества, правозащитников и представителей национальных меньшинств", - указала Денисова.

Также она добавила, что такому специалисту, который совмещает политическую деятельность с научной, как это делает Креминь, у него есть все шансы отменно реализовать государственную идею, направленную на защиту украинского языка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский записал в декларации недвижимость на сумму в 1,5 млн гривен.



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