Омбудсмен Денисова поздравила своего нового коллегу по защите украинского языка

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Екатерина Белоброва
Уполномоченная по правам человека при президенте Украины Людмила Денисова поздравила Тараса Креминя, который сегодня был назначен на пост языкового омбудсмена, с получением важнейших полномочий по реализации государственной политики и укрепления национальной идеи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Так, по словам омбудсмена, что именно она стала инициатором выдвижения кандидатуры Креминя на этот пост в Кабинет министров.
"Этому предшествовало проведение открытого и беспристрастного конкурса претендентов на указанную должность в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с участием научного сообщества, правозащитников и представителей национальных меньшинств", - указала Денисова.
Также она добавила, что такому специалисту, который совмещает политическую деятельность с научной, как это делает Креминь, у него есть все шансы отменно реализовать государственную идею, направленную на защиту украинского языка.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский записал в декларации недвижимость на сумму в 1,5 млн гривен.
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