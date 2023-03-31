Новые решения Кабмина по поддержке ветеранов: о чем они говорят – на что еще обратить внимание

Правительство приняло ряд решений, направленных на поддержку ветеранов и членов их семей. Речь, в частности, о возможности получить гранты на запуск своего бизнеса в любой сфере. Как оцениваете принятые решения? Что еще власти могли бы сделать в данном направлении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Поддержка ветеранов войны. Фото: из открытых источников

У ветеранов имеем два тревожных звоночка: вопрос здоровья, а также жилищные проблемы

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:

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"Правительство приняло совершенно правильные решение касательно облегчения ведения бизнеса для ветеранов и их семей. Крайне важна занятость тех, кто вернулся и еще вернется с войны. С соответствующим профессиональным сопровождением, необходимыми советами касательно ведения предпринимательской деятельности, касательно тех или иных норм законодательства. Просто дать гранты на ведение бизнеса – мало. Важно обучить, как правильно вести свое дело, пояснить тонкости нашего непростого налогового законодательства, рассказать о проверках и так далее".

Но Кабмин, уверена эксперт, должен также уделить много внимания психо-коррекционной работе с ветеранами, их социальной адаптации.

"Нужна соответствующая большая программа. И в профильных центрах от профессионалов должны получать помощь не только ветераны, но и те, кто потерял родных и близких, кто пережил насилие и так далее. Насколько мне известно, первая леди — Елена Зеленская — поддерживает подобные проекты. В частности, один из "пилотов" большого проекта по медико-психосоциальной работе проводится в Львовской области. Вчера даже произошел большой форум по этому поводу, – отмечает Анна Крысюк. – Еще один животрепещущий вопрос – жилье. Ко мне лично подходил один военный, который еще в 2014-м был ранен, лечился, у него появился сахарный диабет. У человека – комплекс страха. Он задается вопросом — такой ли он ветеран, как и те, кто воюет сейчас? Не будем забывать, что война у нас идет с 2014 года. И нельзя разделять ветеранов. Так вот он рассказывал, что не может получить разрешение на землю, что живет в ужасных условиях. Плюс — цена на лечение. Она порой просто не совместима с тем, что могут себе позволить ветераны".

Так что, констатирует эксперт, имеем два тревожных звоночка: вопрос здоровья (важно предоставление бесплатных медицинских услуг для ветеранов), а также жилищные проблемы.

Правильнее было бы создать профильный институт по предпринимательству, который давал бы специализацию тем же бывшим военным, безработным

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь признался, что очень скептически относится к подобным грантовым инициативам.

"Когда мы говорим о бизнесе, важно понимать, что это – профессия. На тот же завод, к станку, человек не может стать без соответствующего технического образования, без знаний правил безопасности и так далее. За руль также не пустят без получения водительских прав. Так вот, бизнес, предпринимательство – это тоже профессия. И этому следует учиться. Какие институты мы знаем в Украине, где обучают предпринимательству? Я таких не знаю. И где логика, если выделять определенные средства на гранты во имя бизнеса тем, кто не обучен вести бизнес? Почему не дать аналогичные гранты опытным предпринимателям, которые на своем горбу, своими деньгами, своим временем создали тот или иной бизнес? Ведь в нынешних тяжелейших условиях они откровенно буксуют, не могут генерировать дополнительную стоимость", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что лихорадит не только украинскую экономику (из-за российской агрессии), но и мировую (из-за последствий этой войны и ряда других кризисов).

"Но нам – больнее всего. В результате даже опытные украинские предприниматели сворачивают производство. Частично или вообще. И какие шансы в таких условиях у тех, кто вообще не понимает в бизнес-процессах? Пусть даже они были отличными воинами. Какие перспективы у них эффективно использовать те ресурсы, что им готовы предоставить, чтобы создавать новые рабочие места, дополнительную стоимость товарам и услугам. Вопросы – риторические. У нас уже были, наверное, четыре подобные программы. Я не помню позитивных результатов. При этом проблема не в программах или людях, а в неправильном подходе", – уверен Руслан Соболь.

По его мнению, правильнее было бы, выйди государство с инициативой создания профильного института по предпринимательству, который давал бы специализацию тем же бывшим военным, безработным, всем без исключения, кто хочет постичь эту профессию. Чтобы там обучали основам экономики, ведения бухгалтерско-финансового учета, разработки продукта, позиционирования – всему, что связано с предпринимательской деятельностью. В такое, отмечает эксперт, следует инвестировать. Но не в программы "в никуда".

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