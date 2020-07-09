Новые налоги в Украине: насколько их своевременно вводить во время кризиса

В парламент то и дело вносятся новые налоговые предложения. Эксперты оценили их для издания "Комментарии", равно как уместность внедрения новых налогов и сборов именно сейчас, в кризисное время

"В планах правительства собрать налогов побольше"

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин из последних агрессивных депутатских провластных инициатив отмечает:

– попытку поэтапного 10-кратного роста сбора за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, увеличивающего налоговую нагрузку на промышленность, являющуюся основным плательщиком сбора, минимум на 150-160 млн грн (проект 3543);

– идею перехода на прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц – предлагается доходы более 10 размеров минимальной заработной платы облагать по ставке 27%, напомню, у нас сейчас стандартная ставка 18% (проект 3311);

– предложение в 100 раз поднять размеры государственной пошлины (проект 3236).

"В планах правительства также присутствуют намерения собрать налогов побольше. Речь, прежде всего, о планах по повышению на 38% до конца 2021 года размера минимальной заработной платы (с 4 723 грн до 6 500 грн), что приведет к принудительному изъятию оборотных средств бизнеса, в основном малого бизнеса, на сумму от 5,53 млрд грн", – подчеркивает Вячеслав Черкашин.

По мнению эксперта, проект Стратегии Министерства финансов на 2021-2023 годы, представленный в конце июня, говорит о желании экономических властей:

– уже с 2021 года провести нулевую декларацию и ввести контроль налоговиками расходов граждан, а еще создадут новую службу финансовых расследований (прямого поднятия налоговой нагрузки нет, но налогоплательщиков ждут неприятные сюрпризы);

– разрешить игровой бизнес, с которого соберут 4 млрд грн налогов (в лучшие времена игровой бизнес не платил более 1 млрд в бюджет);

– с плательщиков НДС во втором полугодии под знаменем борьбы со скрутками соберут на 12 млрд НДС больше, чем в первые шесть месяцев 2020 года.

Оценивая уместность внедрять новые налоговые инициативы именно сейчас, Вячеслав Черкашин отметил: "Слабость экономики, многослойный кризис, стагнация вообще не предусматривают поднятие налогов как формы экономического стимулирования или поддержки бизнеса. Возможно, определенные перспективы представляют собой разумная амнистия капитала, поднятие отдельных имущественных налогов, включая налоги на сверхпотребление и, в меньшей степени, налоги на богатство и наследство. Но в целом, поднятие налогов выглядит сегодня шагом крайне неосмотрительным и опасным".

"В украинских законах просматривается коррупционная составляющая"

Назревающий политический кризис повлиял на активность в Верховное Раде и по части продолжения формирования нового налогового законодательства. Такое мнение высказал экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат.

По его словам, большинство нововведений одиозного закона 466 (1210) ухудшает бизнес климат. Но есть и некоторые небольшие положительные инициативы.

"Закон 592, начал с 3 июня восстанавливать справедливость и позволять списание сумм недоимок, которые были начислены плательщикам ЕСВ, снимать штрафы и пеню, начисленные на эти суммы, – подчеркивает эксперт. – Но и в этом законе не всё просто. Из-за особых требований, воспользоваться им удается далеко не всем делающим".

Законопроект №2524, за счет внесенные в него правок, частично усовершенствует вышеупомянутый Закон № 466 по части отмены обязательного ведения Книги учета для плательщиков единого налога 1, 2 и 3-й группы, которые не платят НДС, отмечает Андрей Гарнат. При обращает внимание, что частичная либерализация с Книгой доходов, перекрывается Законом №128-ІХ вводящим всеобщее применение кассовых аппаратов и "стукачество" в виде "кэшбэка".

"Закон № 2415-VIIІ "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" так же является весьма спорным, – считает эксперт. – В нем уже с первого взгляда просматривается коррупционная составляющая по части "сертифицированных" компания, которые будут принимать сбор и которые будут его дальше непрозрачно распределять. Помимо этого, введение подобного Закона, в условиях наличия массовой контрабанды, еще больше усложнит работу компаний, занимающихся легальными поставками и продажей".

Андрей Гарнат резюмирует, что в ближайшее время, кардинального улучшения бизнес климата ждать не приходится, а предвыборные декларации и обещания политиков остаются пустыми словами.

"В данный момент около 30% хозземель обрабатывается нелегально"

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), генеральный директор ИМК Алекс Лисситса считает важным дать ход законопроекту №3131 об обязательном налогообложении гектара земли (ориентировочно – 1400 грн на 1 га или до 5% нормативной денежной оценки земли).

"Сути законопроекта, который поддерживает УКАБ и другие бизнес-ассоциации – в борьбе с теневым агропроизводством, – подчеркивает Алекс Лисситса. – В данный момент в Украине около 30% сельхозземель обрабатывается нелегально. Налоги не поступают в общины, не формируются соцвыплаты, растет рынок теневой продажи с/х продукции. И то, что предлагается – это не новый налог, а сумма, с которой сравнивают уже уплачнные налоги. То есть, предпринимателей, которые работают легально, это не коснется".

Как поясняет президент УКАБ, легально работающие аграрии платят за 1 гектар земли около 3 тыс грн в год. И предлагаемый проект закона направлен исключительно на тех, кто уклоняется от уплаты налогов.

"Также важно, что его действие не будет распространяться на приусадебные участки и товарную землю площадью до 1 га , – говорит Алекс Лисситса. – Все, кто критикует данный проект закона, фактически поддерживает нелегальный бизнес, работая против добросовестных сельхозпроизводителей".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине появится новый налог.

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