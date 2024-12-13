Не только Вовина тысяча: сколько еще денег раздадут украинцам

Украинское правительство дает старт еще одной программе для украинцев. Все наши соотечественники в возрасте от 18 лет получат по 908 гривен на книги. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе заседания правительства сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Деньги. Фото из открытых источников

"На следующей неделе мы также запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения на украинском", – отметил премьер.

По его словам, тем, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 гривен, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке.

"В условиях, когда Россия бомбит наши типографии, пытается уничтожить нашу культуру – это важный элемент поддержки", — добавил Денис Шмыгаль.

Отметим, украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 года — января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбэка".

Программа "Зимняя еПоддержка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским. Единовременная помощь в размере 1000 гривен будет предоставляться всем украинцам, в том числе детям, которые находятся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

По состоянию на 11 декабря количество заявок не превышает 6,3 млн из них 1,7 млн — на выплаты для детей. Первые средства начали выплачивать 10 декабря. Тысячу можно потратить на определенные товары и услуги. Около половины идет на коммуналку.

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