Не только Вовина тысяча: сколько еще денег раздадут украинцам

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Кравцев Сергей
Украинское правительство дает старт еще одной программе для украинцев. Все наши соотечественники в возрасте от 18 лет получат по 908 гривен на книги. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе заседания правительства сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Деньги. Фото из открытых источников
По его словам, тем, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 гривен, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке.
Отметим, украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 года — января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбэка".
Программа "Зимняя еПоддержка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским. Единовременная помощь в размере 1000 гривен будет предоставляться всем украинцам, в том числе детям, которые находятся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий).
По состоянию на 11 декабря количество заявок не превышает 6,3 млн из них 1,7 млн — на выплаты для детей. Первые средства начали выплачивать 10 декабря. Тысячу можно потратить на определенные товары и услуги. Около половины идет на коммуналку.
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