Что попросят у украинцев за "Вовину тысячу": объяснение Кабмина

Министерство экономики направило банкам разъяснения относительно государственных программ "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка". В министерстве заявляют о нецелесообразности чрезмерных требований по раскрытию банковских данных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Тысяча Зеленского. Фото из открытых источников

Относительно единовременной государственной денежной помощи гражданам "Зимняя поддержка", то заявителю необходимо открыть счет в соответствии с порядком программы "Национальный кэшбек".

"Вместе с тем, если получатель помощи "Зимняя поддержка" на момент подачи заявки не желает быть участником программы "Национальный кэшбек", такой заявитель не должен давать согласие на обработку платежных операций по программе "Национальный кэшбек" и не должен предоставлять разрешение на предоставление информации", – говорится в письме.

Закрыть банковскую карточку "Национальный кэшбек" или отозвать предоставленное разрешение граждане могут в любой момент. Для этого следует обратиться к поддержке банка, отметили в пресс-службе Минэкономики.

Что же касается расчета 10% кэшбека за покупку украинских товаров в рамках программы "Национальный кэшбэк", то Министерство экономики требует данные исключительно о платежных операциях по покупке украинских товаров.

"Информация об этих платежных операциях является основанием для начисления кэшбека конкретному потребителю за конкретные покупки. В данных о других платежных операциях для реализации программы Министерство экономики не нуждается. Требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных в случае наличия таких считаем нецелесообразным", — говорится в письме.

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