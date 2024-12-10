Что попросят у украинцев за "Вовину тысячу": объяснение Кабмина

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Кравцев Сергей
Министерство экономики направило банкам разъяснения относительно государственных программ "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка". В министерстве заявляют о нецелесообразности чрезмерных требований по раскрытию банковских данных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Тысяча Зеленского. Фото из открытых источников
Относительно единовременной государственной денежной помощи гражданам "Зимняя поддержка", то заявителю необходимо открыть счет в соответствии с порядком программы "Национальный кэшбек".
Закрыть банковскую карточку "Национальный кэшбек" или отозвать предоставленное разрешение граждане могут в любой момент. Для этого следует обратиться к поддержке банка, отметили в пресс-службе Минэкономики.
Что же касается расчета 10% кэшбека за покупку украинских товаров в рамках программы "Национальный кэшбэк", то Министерство экономики требует данные исключительно о платежных операциях по покупке украинских товаров.
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