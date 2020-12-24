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Можно ли улететь из Украины на Новый год - глава МИД

Кулеба отметил, что понимает "настрой" людей на праздники

сегодня, 16:39
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Украине не планируют ограничивать авиасообщение с другими странами на новогодние праздники 2021, потому что "люди настроились". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 24 декабря.

Можно ли улететь из Украины на Новый год - глава МИД

Фото: из открытых источников

Кулеба отметил, что понимает "настрой" людей, поэтому в Украине не будут вводить ограничения на перелеты во время праздников. Глава МИД добавил, что такое решение не распространяется на форс-мажорные обстоятельства в мире, которые могут повлиять на планы Украины. Он также призвал соблюдать все рекомендации МОЗ во время полета.

Украина — также одна из немногих стран, которая не ввела заперт на авиасообщение с Британией, в отличие от Австрии, России, Турции и других. 

Напомним, "Комментарии" писали об изменениях в сфере туризма в 2021 году. В первые месяцы после снятия ограничений в конкретных странах ожидается нашествие туристов, которые "изголодались" по путешествиям в условиях годичной изоляции. Основная проблема туризма 2021 года — крайность. Длительный запрет на въезд в страну спровоцирует резкий поток туристов, когда ограничения будут сняты, и, как следствие, вероятность неконтролируемого распространения вируса появится вновь. Основным заданием туристического бизнеса будет контроль над потоком иностранцев, несмотря на открытие границ. Страны, провалившие эту миссию, повесят на свою систему здравоохранения тяжелое финансовое бремя, за которое придется отвечать местным налогоплательщикам.

Ранее портал сообщал, туроператоров Украины обязали переходить на гривну. Больше не будет махинаций с курсом валюты, которые приносили прибыль агентствам. 



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