Монастырский не сумел сохранить силу и эффективность системы МВД, выстроенной предшественником, - СМИ

Система МВД при руководстве Дениса Монастырского столкнулась с урезанием бюджета, громадным кадровым оттоком и политизацией структуры, что может повлечь угрозу внутренней безопасности и ослабляет самую сильную систему страны. Речь об этом идёт в статье "Крутое пике Монастырского или почему система МВД полетела в пропасть?", опубликованной изданием "Голос".

Денис Монастырский - фото: УНИАН

"Для МВД после ухода Авакова настали тёмные времена. Представленная новая команда Монастырского вызвала серьезные опасения – среди "новых лиц" мало профессионалов и людей, имеющий опыт по профилю. Когда дело дошло до Госбюджета-2022, ситуация и вовсе накалилась до предела. Новый бюджет предусматривает сокращение расходов на МВД, при том, что финансы и кадры и уже сейчас стали одной из основных проблем МВД, а глядя на статьи нового Госбюджета видно, что остаются непокрытыми даже базовые потребности структуры", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что эта ситуация, вероятнее всего, стала причиной следующей проблемы – кадрового оттока.

"Причина недобора персонала — низкая заработная плата. Сам министр заявляет о нехватке сотрудников, которая, по его словам, составляет 10-30%, зависимо от региона. Да и проблема не только в количестве, но и в качестве – смена режима обернулась тем, что профессионалов и людей с опытом (если брать, скажем, руководство среднего звена) попросту вытеснили", — отмечает он.

Вместе с тем, способ решения проблемы, предложенный министром Монастырским, мог только усилить демотивацию личного состава.

"Глава МВД предложил полицейским перспективу дополнительной работы охранниками и в рядах Нацпола покатилась волна возмущения — "Аваков, вернись!", ведь условия работы становятся невыносимыми, жалуются офицеры. Закон "о полиции" запрещает сотрудникам Нацпола любую другую деятельность, кроме полицейской. Второй вопрос, насколько министр знаком с условиями работы офицеров, предлагая подобные инициативы. Стоит напомнить, что рабочий день сотрудников полиции достигает 10-12 часов при шестидневном графике работы", — отмечается в статье.

В публикации также указывается на возможное наличие проблемы политизации структуры.

"При Авакове система сохраняла независимость от органов власти. Теперь же МВД может постигнуть та же участь, что и СБУ или ГБР, которым приписывают выполнение "внутренних" заказов власти", — подчёркивается в статье.

При этом автор добавил:

"Вот так, когда ко власти приходит большинство непрофессионалов, все то, что исправно работало годами, может быть уничтожено за считаные дни. И МВД стало, к сожалению, ярким примером. Слаженно работающая годами империя, ставшая в последние годы фактически оплотом стабильности в государстве, в грядущем году может оказаться просто вышедшим из строя механизмом", — подытожил он.





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