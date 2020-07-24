Минюст выпустил подарочные сертификаты в VIP-камеры СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о новой функции министерства в рамках реформирования пенитенциарной системы в Украине - подарочные сертификаты для пребывания в камерах повышенного комфорта для подсудимых. Про это чиновник написал иронический пост у себя на Facebook.

Так, Малюська отметил, что уникальный проект позволит рациональной и с пользой выбрать подарок для любого знакомого чиновника, госслужащего или депутата в их дни рождения и другие праздничные дни.

"Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания! Причем для вашего удобства приобрести сертификат можно прямо с компьютера или смартфона", - пишет министр, представив пошаговую инструкцию для онлайн-покупки.

Важно отметить, что в зависимости от области, где находится изолятор, стоимость может колебаться. Так, минимальная стоимость за содержание в VIP-камере за сутки в СИЗО Запорожской области - 550 гривен, а за месяц - 3 300 грн. Самым дорогим оказался сертификат для месячного пребывания в СИЗО Хмельницкой области - он обойдется почти в 5 000 грн.

"Помните, сертификат действует только в течение 6 месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взято под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору", - добавил Малюська.

Также министр подчеркнул, что, несмотря на вроде некоторую сюрреалистичность услуги, она направлена на приближение украинских тюрем к европейским стандартам и на сегодня является беспрецедентной во всем мире.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что женский корпус Лукьяновского СИЗО также будет оборудован люкс-камерами.

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