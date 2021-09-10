Минрегион и Алексей Чернышов придумали новый способ давления на застройщиков - СМИ

Новый законопроект о повышении штрафов за незаконную строительную деятельность, нарушения проектировщиков, архитекторов и других участников процесса может стать основой для новых коррупционных схем в структуре Минрегиона. Об этом пишет издание "Дело".

Алексей Чернышов - фото: Слово и Дело

Соответствующий законопроект недавно зарегистрировали депутаты, среди которых Максим Павлюк, племянник Ильи Павлюка, которого называют одиозным контрабандистом.

"Повышение может позволить контролирующей вертикали увеличить размер взяток за покрытие инспекторами таких нарушений. Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов отвечает в правительстве за реформу строительной отрасли. Формально она предусматривает целый комплекс мер по дерегуляции, цифровизации, упрощению процедур общения застройщиков с местными властями и контролирующими органами. Однако пока что особых успехов в вышеперечисленных делах не замечено", — говорится в материале.

Издание напоминает, что Чернышов мог блокировать проведение градостроительной реформы, якобы взяв под контроль работу временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования злоупотреблений в Госархстроинспекции. Блокировка, по мнению авторов, могла позволить крупным застройщикам реализовать ряд сомнительных с точки зрения законности проектов. В частности, приводится пример проекта по застройке 13 га береговой линии Днепра на Подоле. Кроме того, по мнению журналистов, реформирование отрасли всячески сдерживают и постоянные кадровые перестановки, за которыми могут стоять теневые участники рынка.

"Продолжением "реформы" должны стать изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми усиливается ответственность для нарушителей строительного законодательства… Согласно законопроекту, некоторые штрафные санкции планируется повысить в 8-10 раз", — говорится в материале.

"Конечно же, для крупных строительных компаний эти штрафы ничего не значат. Однако для мелких и средних застройщиков, может появиться возможность для инспекторов на местах шантажировать их более высокими размерами взяток. Все дела об административных правонарушениях в этой сфере предлагается передать в подконтрольную Минрегиону и ключевым застройщикам Градостроительную палату (сегодня это компетенция органов госархстройконтроля — в зависимости от категории сложности это может быть либо местная, либо государственная инспекция). Так, может появиться возможность централизовать "решение проблем" застройщиков в одном месте", — отмечают авторы.

Также, в законопроекте появляется отдельная статья, которая регулирует временный арест недостроя в связи с нарушениями.

"Порядок такого ареста будет определять Кабмин, что может стать большим коррупциогенным фактором, поскольку документ можно будет менять хоть на каждом заседании, при этом его подготовка не будет прозрачной для добросовестных участников рынка. Более того, сам такой арест — это фактически новый инструмент давления на застройщиков, поскольку его причиной может быть по факту какое угодно мелкое нарушение. Накладываться он будет на срок рассмотрения дела об админправонарушении в Градостроительной палате. А отменить его можно будет только через суд", — говорится в материале.

"Такого рода инициативы, которые через Раду собираются проводить в том числе под авторством родственника одиозного контрабандиста Ильи Павлюка, не исключают связей Алексея Чернышова не только с Игорем Коломойским и Тимуром Миндичем, но и с людьми по типу известного львовского подсанкционного криминального авторитета Владимира Дидуха", — утверждают авторы.





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