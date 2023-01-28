Минобороны выделило около 20 млрд грн на беспилотники

Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины. Учитывая потребности и запросы украинской армии, в текущем году на этот сегмент планируют направить около 20 млрд. грн., пишут "Комментарии" по информации военного ведомства.



В госбюджете-2023 отдельной статьей расходов прописаны расходы на БПЛА

Об этом шла речь во время совместного совещания представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, отечественных разработчиков и производителей БПЛА, состоявшегося 28 января.

Оборонное ведомство усугубляет сотрудничество с отечественными разработчиками и производителями беспилотных летательных аппаратов. В последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями. А благодаря проделанной специалистами Минобороны работе, в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

"В результате, после введения новой процедуры допуска, ранее длившейся полтора-два года, а сейчас занимающей считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Министерством обороны Украины получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще 3 типа беспилотных летательных аппаратов находятся в стадии кодификации", — рассказывают в Минобороны.

Участники совместной встречи определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения оборонное ведомство вынесено на обсуждение Координационного штаба с участием Вице премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины и Министра обороны Украины.

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