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Минобороны выделило около 20 млрд грн на беспилотники

За последнее время Минобороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА

сегодня, 18:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины. Учитывая потребности и запросы украинской армии, в текущем году на этот сегмент планируют направить около 20 млрд. грн., пишут "Комментарии" по информации военного ведомства.

Минобороны выделило около 20 млрд грн на беспилотники

В госбюджете-2023 отдельной статьей расходов прописаны расходы на БПЛА

Об этом шла речь во время совместного совещания представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, отечественных разработчиков и производителей БПЛА, состоявшегося 28 января.

Оборонное ведомство усугубляет сотрудничество с отечественными разработчиками и производителями беспилотных летательных аппаратов. В последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями. А благодаря проделанной специалистами Минобороны работе, в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

"В результате, после введения новой процедуры допуска, ранее длившейся полтора-два года, а сейчас занимающей считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Министерством обороны Украины получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще 3 типа беспилотных летательных аппаратов находятся в стадии кодификации", — рассказывают в Минобороны.

Участники совместной встречи определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения оборонное ведомство вынесено на обсуждение Координационного штаба с участием Вице премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины и Министра обороны Украины.

Читайте на портале "Комментарии" - командование ВСУ фактически подготовилось к контрнаступлению и определилось с направлениями. Начать же активные боевые действия смогут, когда будут сформированы новые бригады и укреплены западными танками уже имеющиеся военные подразделения. План контрнаступления уже есть и все просчитано.



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