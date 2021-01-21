Министр пожаловался на аферистов - что произошло

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем. Они будто бы осуществляют официальные телефонные звонки чиновникам и просят перечислить средства или сделать некоторые кадровые перестановки. О таком виде аферы министр написал на официальной странице в Фейсбуке.

Алексей Чернышев рассказал о телефонных аферистах. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Также Алексей Чернышев сообщал, что неизвестные люди отправляют анонимные письма, которые подрывают репутацию политика. В тексте таких сообщений — ложная информация о биографии или действия самого Чернышева.

Министр сообщает, что заниматься такой деятельностью могут только его оппоненты. Чернышев сообщил о данной ситуации правоохранительные органы. Полиция уже взялась за данное дело.

Напомним, что за несколько последних месяцев прошлого года в Украине стало больше сомнительных финансовых компаний. В целом было выявлено сорок сомнительных финансовых проектов, многие из которых — финансовые пирамиды. Главная цель таких компаний — обмануть граждан и нечестным способом завладеть их средствами. Чтобы не попасть впросак национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала перечень "серых" компаний, который вы можете посмотреть на нашем сайте.

Между тем правительство собирается повысить заработную плату работникам бюджетных учреждений. Постановление под названием "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" чиновники уже рассмотрели на заседании Кабмина.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что представители науки, культуры и общества обратились к Медведчуку с просьбой продолжать освобождение пленных.

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