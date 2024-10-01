Министр обороны уволил своих заместителей: что дальше

Министр обороны Украины Рустем Умеров утром 1 октября сообщил об увольнении своих заместителей, передает портал "Комментарии".

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

"Система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром.

Это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы.

В этом контексте проводятся и кадровые изменения", – отметил министр.

Умеров подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря).

О новых назначениях, включая заместителей министра, будет сообщено отдельно.

Министр также сообщил о реформировании систем и оборонных закупок.

""Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР в Минобороны. Поставил задачу довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами.

Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО.

В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе", – отметил он.

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В кулуарах активно обсуждаются кадровые перестановки в правительстве, которые, возможно, состоятся на следующей неделе, говорит руководитель спецподразделения разведки Денис Ярославский.

"Одна из них заслуживает особого внимания — назначения Федорова на должность министра обороны Украины. Следует признать, что Федоров — один из немногих, кто действительно понимает важность развития БПЛА и его ключевую роль в технологическом превосходстве армии. Его назначение может стать решающим шагом, который выведет Силы Обороны на новый технологический уровень", – говорит военный.