Министр экономики рассказала, когда в Украину поступят первые деньги от ЕС

В рамках принятой Европейским Союзом программы Ukraine Facility Киев ожидает, что уже в марте получит первый транш в размере 4,5 млрд. евро, рассказала Юлия Свириденко.

Впереди еще много работы

По ее информации, сейчас правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами.

Министр сообщила, что Европейский Совет должен вместе с Еврокомиссией и Европарламентом согласовать финальные условия программы, после чего регламент Ukraine Facility будет утвержден Европарламентом на пленарной сессии 26-29 февраля.

Также Свириденко напомнила, что программа создана по модели, по которой ЕС финансирует своих членов, и напомнила, что в рамках подготовки к Ukraine Facility украинская сторона работала над собственным планом выполнения этой программы.

"Когда Европарламент утвердит регламент, мы учтем его финальные условия в плане. Наши консультации с европейскими партнерами продолжаются все время с начала работы над документом, и мы совместно завершим его подготовку в соответствии с принятой программой",

– отметила она.

По словам Свириденко, после утверждения в правительстве документ будет передан для рассмотрения Еврокомиссии, а финальное согласование со стороны ЕС позволит вскоре запустить программу.

Кроме того, Министр добавила, что финансовая поддержка сделает экономику Украины более устойчивой, а реформы позволят создать условия для дальнейшего развития бизнеса и привлечения инвестиций.

"Конечно, предстоит еще немало работы. Ибо для ежеквартального получения средств мы будем выполнять индикаторы плана. Но сегодня мы точно можем сказать, что стали еще шаг ближе к экономической устойчивости в следующие 4 года",

– подчеркнула Свириденко.

Напомним, "Комментарии" писали, что лидеры Европейского Союза во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Как сообщил Шарль Мишель, такой шаг обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. Он добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины.

"Комментарии" сообщали, что президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за помощь . Он подчеркнул, что для Украины финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.



