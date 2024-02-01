Министр экономики рассказала, когда в Украину поступят первые деньги от ЕС

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Ткачик Олеся
В рамках принятой Европейским Союзом программы Ukraine Facility Киев ожидает, что уже в марте получит первый транш в размере 4,5 млрд. евро, рассказала Юлия Свириденко.
Впереди еще много работы
По ее информации, сейчас правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами.
Министр сообщила, что Европейский Совет должен вместе с Еврокомиссией и Европарламентом согласовать финальные условия программы, после чего регламент Ukraine Facility будет утвержден Европарламентом на пленарной сессии 26-29 февраля.
Также Свириденко напомнила, что программа создана по модели, по которой ЕС финансирует своих членов, и напомнила, что в рамках подготовки к Ukraine Facility украинская сторона работала над собственным планом выполнения этой программы.
По словам Свириденко, после утверждения в правительстве документ будет передан для рассмотрения Еврокомиссии, а финальное согласование со стороны ЕС позволит вскоре запустить программу.
Кроме того, Министр добавила, что финансовая поддержка сделает экономику Украины более устойчивой, а реформы позволят создать условия для дальнейшего развития бизнеса и привлечения инвестиций.
Напомним, "Комментарии" писали, что лидеры Европейского Союза во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Как сообщил Шарль Мишель, такой шаг обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. Он добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины.
"Комментарии" сообщали, что президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за помощь . Он подчеркнул, что для Украины финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.
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