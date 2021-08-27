Министр Чернышов пытается уйти с поста до начала отопительного сезона - СМИ

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Станислав Молчанов
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ищет варианты, как покинуть свое кресло в течение ближайшего месяца, чтобы не участвовать подготовке к отопительному сезону и процессе повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом пишут "Українські новини".
Алексей Чернышов - фото из открытых источников
По информации источников издания, министр якобы хочет либо получить должность премьера или вице-премьера по вопросам инфраструктуры, либо покинуть Кабмин и уйти в коммерческий сектор.
Издание напоминает, что еще минувшей зимой Владимир Зеленский поручил провести аудит стоимости коммунальных услуг, чтобы выявить и исключить коррупционную составляющую. За это время в Минрегионе поручение Президента так и не выполнили. Также почти не изменилась ситуация с катастрофическими объемами задолженности населения за коммунуслуги. По данным Госстата, на конец первого полугодия 2021 года граждане были должны поставщикам 66,3 млрд грн., из которых 24 млрд грн. – долги за газ, а еще 21,5 млрд грн. — за тепло и горячую воду. Профильная ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" прогнозирует рост тарифов на тепло в отопительном сезоне на 15-70% в зависимости от региона.
По данным издания, одним из форматов, которые рассматривают на Банковой для частичного погашения недовольства избирателей является поиск "крайнего", которым может стать министр регионального развития Чернышов. Однако журналисты отмечают, что министр, в свою очередь, решил действовать "на опережение".
Однако, как пишет издание, переформатирования правительства в сентябре может вообще не произойти, и все министры останутся при своих ведомствах и со своим набором обязанностей. Увольнять отдельного министра может только Верховная рада, но вряд ли кто-то будет спорить, что фракция большинства поддержит отставку только по соглашению с Банковой.
Таким образом, единственным способом избежать публичной ответственности за провал отопительного сезона, тарифный кризис и его политические последствия для Чернышова может стать либо затяжной больничный, либо показательное игнорирование своих обязанностей, считает издание.
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