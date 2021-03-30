Министр Чернышов предложил «разумную дерегуляцию» в реформировании системы архитектурно-строительного контроля

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Елизавета Черных
В профильном Комитете ВР состоялось заседание "круглого стола", на котором рассмотрели предложенную Минрегионом концепцию проекта закона по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства. Она была разработана и согласована на платформе Министерства при участии народных депутатов, Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины и представителей строительного рынка.
Алексей Чернышов - фото из открытых источников
Первое, что стоит отметить в рамках предложенной концепции, по словам министра, — это подход "разумного дерегулирования", на основе которого разработаны ключевые принципы. Среди них Алексей Чернышов отметил минимизацию бумажного документооборота и расширение функциональных возможностей электронных систем в сфере строительства, разграничение полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.
В рамках обсуждения концепции народный депутат Украины Александр Аликсийчук отметил:
Резюмируя презентацию концепции проекта закона, министр подчеркнул:
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