Министр Чернышов предложил «разумную дерегуляцию» в реформировании системы архитектурно-строительного контроля

В профильном Комитете ВР состоялось заседание "круглого стола", на котором рассмотрели предложенную Минрегионом концепцию проекта закона по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства. Она была разработана и согласована на платформе Министерства при участии народных депутатов, Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины и представителей строительного рынка.

Алексей Чернышов - фото из открытых источников

"Любое усовершенствование системы градостроительной деятельности должно быть прозрачным и понятным для всех без исключения участников строительного процесса. Именно такова концепция реформирования системы архитектурно-строительного контроля и надзора в Украине, которую я представил на круглом столе, организованном Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", — пишет министр развития громад и территорий Алексей Чернышов на своей странице в Facebook.

Первое, что стоит отметить в рамках предложенной концепции, по словам министра, — это подход "разумного дерегулирования", на основе которого разработаны ключевые принципы. Среди них Алексей Чернышов отметил минимизацию бумажного документооборота и расширение функциональных возможностей электронных систем в сфере строительства, разграничение полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.

В рамках обсуждения концепции народный депутат Украины Александр Аликсийчук отметил:

"Команда Минрегиона, во главе с Чернышовым Алексеем Михайловичем, сделали достаточно хороший проект – костяк, вокруг которого сформировался уже широкий круг стейкхолдеров, с незначительными дополнениями или изменениями. Мы через Комитет и в зале Верховной Рады поддержим данный законопроект".

Резюмируя презентацию концепции проекта закона, министр подчеркнул:

"Уверен, комитетом ВР и народными депутатами идеология предложенной концепции, которую мы совместно разработали, будет внедрена. Рынок и современные условия развития градостроения требуют разумного дерегулирования, усиления ответственности и понятной законодательной базы".





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