Министр Чернышов может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля – блогер

После вероятной отставки нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля уже этой осенью правительство может возглавить министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Такого мнения придерживается блогер Михаил Шнайдер.

Алексей Чернышов может стать следующим премьером. Фото из открытых источников

" Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков за три года. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Это обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест и привлечение международных инвестиций. И откровенно говоря, Чернышов один из самых эффективных министров на сегодняшний день", — написал блогер.

По его словам, он давно наблюдает за деятельностью министра.

"И вижу минимум пиара и самолюбования. А вместо этого — максимум эффективности и результативности. В отличии от того же, Любченко, которого обвинял в коррупции Саакашвили. Кстати, ходят слухи о том, что Шмыгаль к осени может уйти с должности, а Чернышов — кандидат в премьер-министры. Как по мне, это хороший выбор. Надеюсь, в ОП [Офисе Президента] такое же мнение. Ну а общество, обязательно это поддержит", — написал блогер.

Напомним, ранее отечественные СМИ сообщали, что первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко больше не рассматривают в качестве претендента на пост премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля.

Вместе с этим Чернышова "метили" в премьеры еще зимой 2021 года, когда Любченко работал в ГНС. Вторым вариантом для его назначения является пост еще одного первого-вице-премьера.

Когда Чернышов был назначен главой Киевской областной госадминистрации, в СМИ появилась информация о том, что за этим назначением может стоять Игорь Коломойский. Экс-народный депутат Сергей Лещенко утверждал, что назначение произошло после прохождения Чернышовым собеседования у Коломойского. Чернышова также связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Александром Фельдманом, с которым нынешний министр якобы вел бизнесв Харькове.



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