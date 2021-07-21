Министр Чернышов может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля – блогер

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Станислав Молчанов
После вероятной отставки нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля уже этой осенью правительство может возглавить министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Такого мнения придерживается блогер Михаил Шнайдер.
Алексей Чернышов может стать следующим премьером. Фото из открытых источников
По его словам, он давно наблюдает за деятельностью министра.
Напомним, ранее отечественные СМИ сообщали, что первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко больше не рассматривают в качестве претендента на пост премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля.
Вместе с этим Чернышова "метили" в премьеры еще зимой 2021 года, когда Любченко работал в ГНС. Вторым вариантом для его назначения является пост еще одного первого-вице-премьера.
Когда Чернышов был назначен
главой Киевской областной госадминистрации, в СМИ появилась информация о том,
что за этим назначением может стоять Игорь Коломойский. Экс-народный депутат
Сергей Лещенко утверждал,
что назначение произошло после прохождения Чернышовым собеседования у
Коломойского. Чернышова также связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Александром
Фельдманом, с которым нынешний министр якобы вел бизнесв Харькове.
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