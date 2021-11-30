Минэкономики: Украина демонстрирует устойчивый экономический рост

Состоялась онлайн-встреча между представителями Правительства Украины и крупнейшими международными инвестиционными компаниями и фондами. На встрече первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что государство сейчас создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко – фото из открытых источников

Юлия Свириденко заявила, что на сегодняшний день в Украине создан благоприятный инвестиционный климат. В частности, это подтверждают макроэкономические показатели, внедрение стимулов для инвестиций и поддержка инвесторов со стороны властей Украины. Кроме того, положительно влияют реформы, повышающие прозрачность налоговой системы, поддерживающие бизнес и усиливающие защиту прав инвесторов.

“Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю, ориентировочно это 195 млрд долларов. Уже на следующий год мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, это масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта, — отметила Юлия Свириденко.

Во время онлайн-встречи отмечалось, что нынешняя ситуация в геополитике остается стабильной и не оказывает влияния на экономическое состояние государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что попытки России навредить Украине, в частности, нашей экономике и инвестиционной привлекательности, благодаря дезинформации — безуспешны. Кулеба отметил, что власти будут прилагать максимум усилий, чтобы сформировать позитивный имидж Украины за рубежом.

Как сообщали ранее "Комментарии", Минэкономики Украины планирует приступить к детенизации трудоустройства иностранцев.

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