Минэкономики: Украина демонстрирует устойчивый экономический рост

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Карина Ожерельева
Состоялась онлайн-встреча между представителями Правительства Украины и крупнейшими международными инвестиционными компаниями и фондами. На встрече первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что государство сейчас создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко – фото из открытых источников
Юлия Свириденко заявила, что на сегодняшний день в Украине создан благоприятный инвестиционный климат. В частности, это подтверждают макроэкономические показатели, внедрение стимулов для инвестиций и поддержка инвесторов со стороны властей Украины. Кроме того, положительно влияют реформы, повышающие прозрачность налоговой системы, поддерживающие бизнес и усиливающие защиту прав инвесторов.
Во время онлайн-встречи отмечалось, что нынешняя ситуация в геополитике остается стабильной и не оказывает влияния на экономическое состояние государства.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что попытки России навредить Украине, в частности, нашей экономике и инвестиционной привлекательности, благодаря дезинформации — безуспешны. Кулеба отметил, что власти будут прилагать максимум усилий, чтобы сформировать позитивный имидж Украины за рубежом.
Как сообщали ранее "Комментарии", Минэкономики Украины планирует приступить к детенизации трудоустройства иностранцев.
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