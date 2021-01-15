Ляшко вместо Степанова: эксперты оценили шансы главного санврача занять должность министра здравоохранения

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Татьяна Веремеева
В Украине появилась информация о том, что главного санитарного
врача Виктора Ляшко хотят сделать новым главой Министерства здравоохранения
Украины вместо Максима Степанова, которого критикуют за избирательный
(политический) карантин и за то, что Украина фактически проиграла битву за
вакцинный кейс. На самом ли деле это так? Почему они делают разные "вакцинные"
заявления (Ляшко о закупке вакцины американской компании Pfizer, Степанов – о
китайской вакцине Sinovac)? И насколько политизированной стала должность главы
Минздрава? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.
Виктор Ляшко и Максим Степанов. Фото: Д. Романюк/Comments.ua
О возможной замене Степанова в Украине говорят не первый месяц,
напоминает кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин. Вопрос лишь в том,
найдется ли в Верховной Раде достаточно голосов для его преемника. И не столь
важно, нынешний главный санврач Ляшко это будет или кто-то другой.
"Пока похоже будто Степанов договорился с Зеленским (президент
Украины Владимир Зеленский, — ред.), что продемонстрирует результаты по
вакцинному кейсу. Закупка, вакцинация и так далее, – поясняет политолог. – После
чего будет приниматься решение о том, сохранять его на посту или нет. Думаю, к
началу весны всё станет ясно".
Алексей Якубин согласен с тем, что у Виктора Ляшко есть определенные
амбиции.
"Вспомним ситуацию с весенним локдауном и признание Ляшко, что
запрет на посещение парков – это была мера запугивания населения. Или тот факт,
что он в свое время был в команде Супрун, когда она руководили Минздравом. И
возникает вопрос – что будет далее происходить с медицинской системой. Если
послушать президента, он осуждает реформы Супрун (деньги ходят за пациентом,
сокращение медучреждений) и хвалится, что приостановил всё это. А если послушать
некоторых других представителей власти, в том числе из Офиса президента,
получается, что реформы Супрун – супер, просто нуждаются в некоторой корректировке.
Так что меня больше тревожит не то, кто будет стоять во главе МОЗ, а что за
концепцию будет исповедовать этот человек. Как у нас далее будут развивать
систему здравоохранения", – подчеркивает эксперт.
Что касается ситуации вокруг закупки вакцин, то это – топ-тема не
только в Украине, отмечает Алексей Якубин. Вот только пока где-то уже началось
вакцинирование, мы только решаем, какую вакцину закупить.
"Похоже, вакцинацию мы начнем значительно позже, чем многие наши
соседи, – прогнозирует политолог. – И возникает логичный вопрос – нет потому ли
так, что у людей, которые управляют медицинской системой и не только есть
желание заработать на вакцине? Как до этого заработали на тестах, масках и так
далее…"
Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк подчеркивает, что
согласно мнению многих экспертов, задолго до нынешнего министра здравоохранения
эта должность стала политизирована. Ведь она предоставляет доступ к широким
ресурсам и возможный репутационный выхлоп от деятельности профильного
руководителя.
"Эффективен ли Степанов как министр? Считаю, что его
профессионализм и значение для развития медицинской сферы в Украине значительно
переоценены. Думаю, его держат для так называемого репутационного баланса, – говорит
Дмитрий Гаврилюк. – Таким образом, всё грязное, отрицательное, что связано с
борьбой против ковида от украинской власти, связывают со Степановым, а не с
Зеленским".
При этом, отмечает политэксперт, именно эта борьба с ковидом имеет
постоянный ньюсмейкерский эффект, который активируют, если в других областях
власть или сам Зеленский что-то начудили.
"Лепят из санитара Ляшко нового министра? Трудно сказать. Как и
то, есть ли у него самого такие амбиции. Но бесспорно он конкурирует со
Степановым за большее и положительное медиаприсутствие, – считает Дмитрий
Гаврилюк. – И я думаю, эта борьба "кто завезет качественную вакцину" – из этой
оперы. Такая себе проверка на профпригодность. Не исключаю, что в качестве
министра именно Ляшко является запасным вариантом в случае острого "зашквара"
Степанова".
Ранее "Комментарии" писали, что журналисты
показали
роскошные апартаменты, в которых живет главный медик страны Максим Степанов.
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