Ляшко вместо Степанова: эксперты оценили шансы главного санврача занять должность министра здравоохранения

В Украине появилась информация о том, что главного санитарного врача Виктора Ляшко хотят сделать новым главой Министерства здравоохранения Украины вместо Максима Степанова, которого критикуют за избирательный (политический) карантин и за то, что Украина фактически проиграла битву за вакцинный кейс. На самом ли деле это так? Почему они делают разные "вакцинные" заявления (Ляшко о закупке вакцины американской компании Pfizer, Степанов – о китайской вакцине Sinovac)? И насколько политизированной стала должность главы Минздрава? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Виктор Ляшко и Максим Степанов. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Амбиции Ляшко

О возможной замене Степанова в Украине говорят не первый месяц, напоминает кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин. Вопрос лишь в том, найдется ли в Верховной Раде достаточно голосов для его преемника. И не столь важно, нынешний главный санврач Ляшко это будет или кто-то другой.

"Пока похоже будто Степанов договорился с Зеленским (президент Украины Владимир Зеленский, — ред.), что продемонстрирует результаты по вакцинному кейсу. Закупка, вакцинация и так далее, – поясняет политолог. – После чего будет приниматься решение о том, сохранять его на посту или нет. Думаю, к началу весны всё станет ясно".

Алексей Якубин согласен с тем, что у Виктора Ляшко есть определенные амбиции.

"Вспомним ситуацию с весенним локдауном и признание Ляшко, что запрет на посещение парков – это была мера запугивания населения. Или тот факт, что он в свое время был в команде Супрун, когда она руководили Минздравом. И возникает вопрос – что будет далее происходить с медицинской системой. Если послушать президента, он осуждает реформы Супрун (деньги ходят за пациентом, сокращение медучреждений) и хвалится, что приостановил всё это. А если послушать некоторых других представителей власти, в том числе из Офиса президента, получается, что реформы Супрун – супер, просто нуждаются в некоторой корректировке. Так что меня больше тревожит не то, кто будет стоять во главе МОЗ, а что за концепцию будет исповедовать этот человек. Как у нас далее будут развивать систему здравоохранения", – подчеркивает эксперт.

Что касается ситуации вокруг закупки вакцин, то это – топ-тема не только в Украине, отмечает Алексей Якубин. Вот только пока где-то уже началось вакцинирование, мы только решаем, какую вакцину закупить.

"Похоже, вакцинацию мы начнем значительно позже, чем многие наши соседи, – прогнозирует политолог. – И возникает логичный вопрос – нет потому ли так, что у людей, которые управляют медицинской системой и не только есть желание заработать на вакцине? Как до этого заработали на тестах, масках и так далее…"

Должность главы Минздрава давно политизирована

Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк подчеркивает, что согласно мнению многих экспертов, задолго до нынешнего министра здравоохранения эта должность стала политизирована. Ведь она предоставляет доступ к широким ресурсам и возможный репутационный выхлоп от деятельности профильного руководителя.

"Эффективен ли Степанов как министр? Считаю, что его профессионализм и значение для развития медицинской сферы в Украине значительно переоценены. Думаю, его держат для так называемого репутационного баланса, – говорит Дмитрий Гаврилюк. – Таким образом, всё грязное, отрицательное, что связано с борьбой против ковида от украинской власти, связывают со Степановым, а не с Зеленским".

При этом, отмечает политэксперт, именно эта борьба с ковидом имеет постоянный ньюсмейкерский эффект, который активируют, если в других областях власть или сам Зеленский что-то начудили.

"Лепят из санитара Ляшко нового министра? Трудно сказать. Как и то, есть ли у него самого такие амбиции. Но бесспорно он конкурирует со Степановым за большее и положительное медиаприсутствие, – считает Дмитрий Гаврилюк. – И я думаю, эта борьба "кто завезет качественную вакцину" – из этой оперы. Такая себе проверка на профпригодность. Не исключаю, что в качестве министра именно Ляшко является запасным вариантом в случае острого "зашквара" Степанова".

Ранее "Комментарии" писали, что журналисты показали роскошные апартаменты, в которых живет главный медик страны Максим Степанов.

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