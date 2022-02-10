100 дней министра Резникова на посту: провалы и достижения





































В пятницу, 11 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников будет отмечать свои первые 100 дней на посту руководителя главного оборонного ведомства страны. За более, чем три месяца работы он успел прославиться многими инициативами, что всколыхнули страну, а также попасть в несколько скандалов. Были, конечно, и положительные достижения, но можно ли их считать заслугой именно министра — в материале портала "Комментарии".

Алексей Резников - фото: Офис президента

Сенсационно-пугающие идеи Алексея Резникова

Резников в декабре 2021 года рассказал о своём желании увеличить затраты на вооружение ВСУ в шесть раз, а уже в январе он огласил об обязательной постановке женщин на воинский учет. Более того, в первом приказе Минобороны о воинском учёте за нерегистрацию в военкоматах женщинам обещали внушительные штрафы.

Волна негодования по этому поводу настолько захлестнула общество, что идею з призывом журналисток, библиотекарей, бухгалтеров и женщин других невоенных профессий пока "спрятали в стол".

Уже в феврале Резников выступил с новыми заявлениями. Он рассказал о намерении увеличить численности ВСУ на 100 тыс. человек. А также предложил украинцам служить в армии по 10 лет. Это, по его словам, должен быть минимальный срок контракта.

На фоне укомплектованности наших воинских частей сегодня всего на уровне 50-60%, отсутствия социальных гарантий, достойной заработной платы, программ по обеспечению военных жильем, планы Резникова можно назвать утопическими. Подобные заявления могут пугающе действовать на молодых ребят, которые, возможно, ещё вчера собирались посвятить ВСУ хотя бы 2-3 года своей жизни.

Ну и напоследок — обращение Резникова к украинцам с рекомендацией готовить своих детей к войне.

"Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это (война, — ред) может затронуть", — сказал он в интервью , в котором также призывал всех и каждого приготовиться воевать и защищаться во время нападения РФ.

Но парадокс в том, что это своё послание министр обороны озвучил стране сразу после видео-обращения президента Украины Владимира Зеленского, который наоборот пытался успокоить население, а угрозы нападения страны-агрессора называл элементом информационной войны.





Провал обеспечение армии

По итогам 100 дней работы Резникова на должности министра обороны, стало известно о кризисе обеспечения армии самым необходимым. В частности, по данным расследователей Watchdogs, ВСУ сегодня не хватает элементарного: касок и бронежилетов. Запасы соответствующего снаряжения на складах МОУ закончились, хотя деньги на проведения закупок амуниции у министерства были.

Также, как заявил генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник, украинская армия сейчас испытывает острый дефицит боеприпасов и горючих материалов.

Кроме прочего, Минобороны состоянием на сейчас, до сих пор не провело закупку услуг организации питания для военных на 2022 год. Сначала тендера не огласили во время (должны были в ноябре 2021 года), а теперь, по данным журналистов, не могут ничего закупить из-за блокирования процедур со стороны компании — монополиста "Вийськсервис-Волонтёр". Ее называют якобы дружественной к отдельным чиновникам Минобороны, несмотря на уголовное дело ГБР и более сотни актов о нарушениях качества поставляемых "Волонтером" продуктов.

В итоге: чем и как будут кормить военных на фронте уже в марте — пока не известно.

Военная помощь Запада Украине

На период первых 100 дней работы Резникова министром обороны припали активные поставки вооружения в Украину от наших западных партнёров. Эта военная помощь оказывается Украине странами ЕС и США. Речь о сотнях тон летального оружия и боеприпасов.

В целом, оборонным бюджетом США на 2022 год предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине. А всего мир прислал нам военной помощи уже на $1,5 млрд. Однако, считать это заслугой именно Резникова — не приходится.

К ответственности министра в этой части можно отнести организацию и успешное завершение обучения украинских военных работать с западной техникой. Но и этого пока не произошло.

На фоне заявлений Резникова о вероятном наступлении агрессора, известно лишь о том, что Минобороны приступило к учениям с инструкторами НАТО только в конце января. Соответственно, за прошедшие две недели навряд ли ВСУ в общей массе удалось освоить новые навыки. Что мешало чиновникам обучать служащих ранее, в Минобороны пока не поясняют.

Напомним, Алексей Резников был назначен министром обороны Украины 4 ноября 2021 года. На этом посту он сменил Андрея Тарана, ответственного за провал реализации оборонного заказа.

До Минобороны Резников занимал пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Также был первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!