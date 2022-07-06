Кто «подсиживает» Шмыгаля: наиболее вероятные кандидаты на премьерское кресло

О вероятных кадровых изменениях в Правительстве этой осенью говорят уже не только в кулуарах власти, но и на страницах СМИ. В частности, по данным из разных источников, ОП планирует значительно оптимизировать КМУ, сократив количество министерств, а также изменить часть действующих министров.

Фото из открытых источников

Кроме того, отставка якобы может ожидать и премьера Дениса Шмыгаля, не исключили собеседники УП , на кресло которого уже есть не один, а сразу несколько претендентов.

Одним из претендентов, в частности, называют заместителя председателя ОПУ Ростислава Шурму, ранее работавшего в системе координат Рината Ахметова и являвшегося гендиректором завода "Запорожсталь".

Новости именно о Шурме как "преемнике Шмыгаля" активно на днях тиражировались в СМИ, что может указывать на его заинтересованность в должности, а также на то, что окончательного решения относительно следующего премьера еще нет. И борьба между кандидатами, очевидно, – именно в разгаре.





Еще один претендент на кресло руководителя Правительства – министр обороны Алексей Резников. По данным политических телеграмм-каналов, у него действительно есть такие амбиции. Мол, Резников считает должность главы правительства логическим продолжением своей карьеры, а опыт премьерства – "сильной стороной (будущего, — ред.) кандидата в президенты".

Также указывается, что министр обороны сейчас активно нарабатывает себе связи среди западных политиков, с которыми из-за войны познакомился и сближается "аномально быстро" и перед которыми выстраивает себе образ "своего парня". Эту информацию фактически подтвердили источники УП в "Слуге народа".





"Резников сам по себе прикольный. Вот мы ездили встречаться за границу, виделись с министрами обороны, и они все ему приветы передают", — цитирует УП одного из лидеров фракции "СН".

К тому же уже неоднократно появлялась информация, что в должности министра обороны Резников чувствует себя не комфортно, потому что не имеет соответствующего опыта. По этим же причинам Резников даже в период войны максимально дистанцируется от обороны и ВСУ, пытаясь в публичной плоскости позиционировать себя "международником", "дипломатом" (хотя для этого есть другое профильное ведомство, — ред).

"Моя задача – это дипломатия, коммуникация… я как раз не хочу носить военную форму", – сказал Резников однажды комментируя распределение обязанностей между собой и Главнокомандующим ВСУ.







Еще один кандидат на должность Шмыгаля – собственно, сам Шмигаль. Судя по заявлению нардепа Давида Арахамии, у действующего премьера есть еще немало шансов удержаться.



"Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмигаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", — отметил Арахамия. собственном телеграмм-канале.



Среди других претендентов на пост руководителя Правительства СМИ были названы фамилии нескольких действующих министров и одной вице-пример-министра. Однако их шансы эксперты-политологи не оценивают, потому что считают, что реальных кандидатов только три: Шурма, сам Шмигаль и Резников, упомянутые выше.

Добавим, что президентские амбиции среди всех перечисленных кандидатов в премьеры приписывают политические телеграмм-каналы только Резникову, который помимо налаживания личных международных связей, якобы уже сумел заручиться поддержкой и отдельных мощных бизнес-политических групп. Речь прежде всего о финансовой поддержке и о тех группах, которые вовлечены сегодня в государственные оборонные закупки.

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