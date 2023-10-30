Кто из членов правительства на своем посту эффективен: результаты опроса

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Железный нардеп" провел опрос по поводу самых эффективных членов Правительства. Согласно показателям наилучший результат среди Кабинета министров набрал вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Украинцы назвали наиболее эффективных министров в правительстве. Фото из открытых источников

В ходе опроса эффективности министров на своих должностях украинцы могли выбрать сразу несколько вариантов. Таким образом, лидером оказался министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 78% голосов. На втором месте по эффективности украинцы избрали министра иностранных дел Дмитрия Кулебу – 42%. Тройку лидеров закрыл министр финансов Сергей Марченко – 21%.

Меньше голосов в опросе "Кто из членов Правительства на своем месте является эффективным" набрал премьер-министр Украины – Денис Шмигаль – 6%.

Посмотреть результаты опроса по эффективности членов украинского правительства можно ниже:





Результаты опроса прокомментировал управляющий директор Korn Ferry Ukraine Роман Бондарь.

"Если ты сделал результат и не рассказал о нем так, чтобы тебя услышали – то ты не сделал ничего", — считает Бондарь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось доверие к президенту и украинской армии за полтора года войны. Опросы показали, что с начала полномасштабного вторжения России доверие к обоим институтам на высоком уровне, однако к президенту оно за 600 дней войны незначительно снизилось, а к армии повысилось.

Также "Комментарии" писали об опросе, сколько украинцев считают, что их глава населенного пункта является коррупционером. Большинство респондентов заявили, что руководитель их населенного пункта — коррупционер.