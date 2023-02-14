Кризис менеджмента: ФГИУ увольняет почти полсотни директоров госпредприятий

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Моесеенко Валентина
О начале глобальных кадровых изменений на государственных предприятиях заявил первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Клименков на телемарафоне, пишут "Комментарии".
Фонд госимущества принял решение сменить руководителей на 47 государственных предприятиях
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На сегодняшний день в управление Фонда государственного имущества Украины передается 2400 предприятий, львиная доля которых была передана буквально недавно. В Фонде ГМУ проанализировали состояние предприятий и выяснили, что в большинстве госпредприятий не выполняют финансово-экономические планы, а потому не приносят никакой выгоды.
Фонд государственного имущества Украины параллельно ищет новых менеджеров. Потенциальных кандидатов на руководящие должности ФГИУ вместе с НАБУ проверят и уже по результатам индивидуальных собеседований будут принимать решения по назначению. Так планируют сделать назначение прозрачным и открытым.
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