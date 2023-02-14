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Кризис менеджмента: ФГИУ увольняет почти полсотни директоров госпредприятий

На семи госпредприятиях ФГИУ уже сменил руководителей, а еще 40 ожидает согласования со стороны местных военных администраций.

сегодня, 18:28
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Автор:

Моесеенко Валентина

О начале глобальных кадровых изменений на государственных предприятиях заявил первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Клименков на телемарафоне, пишут "Комментарии".

Кризис менеджмента: ФГИУ увольняет почти полсотни директоров госпредприятий

Фонд госимущества принял решение сменить руководителей на 47 государственных предприятиях


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"Изменение менеджмента – результат анализа финансово-экономического состояния предприятий, который начала новая команда Фонда госимущества во главе с Рустемом Умеровым", – пояснил Первый заместитель Председателя ФГИУ.

На сегодняшний день в управление Фонда государственного имущества Украины передается 2400 предприятий, львиная доля которых была передана буквально недавно. В Фонде ГМУ проанализировали состояние предприятий и выяснили, что в большинстве госпредприятий не выполняют финансово-экономические планы, а потому не приносят никакой выгоды.

"Наша цель – наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очищение Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", – заявил Дмитрий Клименков.

Фонд государственного имущества Украины параллельно ищет новых менеджеров. Потенциальных кандидатов на руководящие должности ФГИУ вместе с НАБУ проверят и уже по результатам индивидуальных собеседований будут принимать решения по назначению. Так планируют сделать назначение прозрачным и открытым.

"Деньги от работы государственных предприятий и приватизации должны идти на Силы обороны, а не отдельным недобросовестным руководителям", – заявил Клименков.

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Ранее "Комментарии" писали о то, чем закончится скандал у Минобороны – могут ли помочь кадровые перестановки.



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