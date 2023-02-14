Кризис менеджмента: ФГИУ увольняет почти полсотни директоров госпредприятий

О начале глобальных кадровых изменений на государственных предприятиях заявил первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Клименков на телемарафоне, пишут "Комментарии".



Фонд госимущества принял решение сменить руководителей на 47 государственных предприятиях

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"Изменение менеджмента – результат анализа финансово-экономического состояния предприятий, который начала новая команда Фонда госимущества во главе с Рустемом Умеровым", – пояснил Первый заместитель Председателя ФГИУ.

На сегодняшний день в управление Фонда государственного имущества Украины передается 2400 предприятий, львиная доля которых была передана буквально недавно. В Фонде ГМУ проанализировали состояние предприятий и выяснили, что в большинстве госпредприятий не выполняют финансово-экономические планы, а потому не приносят никакой выгоды.

"Наша цель – наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очищение Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", – заявил Дмитрий Клименков.

Фонд государственного имущества Украины параллельно ищет новых менеджеров. Потенциальных кандидатов на руководящие должности ФГИУ вместе с НАБУ проверят и уже по результатам индивидуальных собеседований будут принимать решения по назначению. Так планируют сделать назначение прозрачным и открытым.

"Деньги от работы государственных предприятий и приватизации должны идти на Силы обороны, а не отдельным недобросовестным руководителям", – заявил Клименков.

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