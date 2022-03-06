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Кремль уже не скрывает, что пришел уничтожать Украину и ее народ – Резников

Путин уже не скрывает своих намерений по Украине

сегодня, 12:06
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские оккупанты уже как террористы — ведут войну против женщин и детей. И Кремль даже не скрывает, что уничтожает Украину и украинский народ. Кремль окончательно решил не скрывать свои намерения. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает 24 канал.

Кремль уже не скрывает, что пришел уничтожать Украину и ее народ – Резников

Разрушенное в результате обстрелов российских оккупантов здание - 24 канал / УНИАН

"Они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, которые защищают Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне – обычные террористы. А террористы будут уничтожены", – заявил Резников.

Также глава Минобороны добавил, что враг пытается сопротивляться, однако Украина делает все возможное, чтобы создать гуманитарные коридоры и вывести украинских граждан из-под оккупантских обстрелов, обеспечив оказание гуманитарной помощи.

"Мы никого не бросим и очень скоро вернемся", – отметил глава Минобороны.

Как сообщали ранее "Комментарии", Соединенные Штаты работают с Польшей над возможностью предоставления истребителей Украине и проводят консультации с другими союзниками. Президент Украины Зеленский заявил союзникам, что Украине необходимы истребители для защиты своей территории. Такую помощь могут предоставить страны Восточной Европы.

Также "Комментарии" писали, что премьер Британии заявил, что правительство разработало шесть шагов для усиления давления на агрессора. Борис Джонсон призвал других лидеров присоединиться к плану из шести пунктов в ответ на вторжение России в Украину, начиная от гуманитарной поддержки и заканчивая экономическим давлением на Москву.


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Источник: https://24tv.ua/kreml-vzhe-ne-prihovuye-shho-priyshov-nishhiti-ukrayinu-yiyi_n1893147
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