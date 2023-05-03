Корпоратизация «Энергоатома»: плюсы и минусы – к чему может привести

Правительство Украины запускает процедуру корпоратизации "Энергоатома". Как уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль, это "повысит эффективность управления, привлечет дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилит нашу энергетическую независимость". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти планы и заявления.

Энергоатом. Фото: из открытых источников

Коропоратизация – это точно плюс, но, что касается именно "Энергоатома", здесь – вопрос

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким мнением:

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"Коропоратизация – это точно плюс. Следует все госпредприятия корпоратизировывать, а нестратегические – продавать".

Но, что касается именно "Энергоатома", здесь – вопрос и к закупкам, акцентирует нардеп.

"Много информации в СМИ, что там есть непрозрачные процедуры, – рассказал Ярослав Железняк. – И якобы руководит этим один из заместителей Офиса президента, отвечающий за энергетику".

После корпоратизации "Энергоатома" всё будет с точностью до наоборот тому, что говорит премьер

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, корпоратизация государственных предприятий – это:

– один из самых эффективных механизмов снижения качества их работы,

– увеличение операционных и адмнистративных затрат,

– рост цен и тарифов,

– формирование коррупционной схемы назначения руководителей и членов наблюдательных советов компании, которые ни за что не отвечают, сами себе назначают космические зарплаты и... ничего не понимают в управлении компанией.

"Везде, где прошла корпоратизация – сплошные убытки для государства и масса проблем для клиентов компаний", – уверяет эксперт.

Он прогнозирует, что после корпоратизации "Энергоатома" всё будет с точностью до наоборот тому, что говорит премьер, а именно:

- эффективность управления снизится,

- закредитованность возрастет, а качество работы компании упадет,

- энергетическая независимость снизится за счет роста дополнительных обязательств и снижения эффективности управления.

"Да, чуть не забыл, влиять на работу безграмотного менеджмента компании, который обязательно будет именно таким, после корпоратизации, как это было в 100% случаев во всех остальных госкомпаниях, будет весьма сложно. Так как и профильное министерство и Кабмин в целом потеряют возможность оперативно увольнять этот самый менеджмент, – поясняет Юрий Гаврилечко. – А вот тарифы на электроэнергию поползут вверх. Все же помнят, надеюсь, к каким последствиям привела корпоратизация Нафтогаза?".

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