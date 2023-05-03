Корпоратизация «Энергоатома»: плюсы и минусы – к чему может привести

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Кравцев Сергей
Правительство Украины запускает процедуру корпоратизации "Энергоатома". Как уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль, это "повысит эффективность управления, привлечет дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилит нашу энергетическую независимость". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти планы и заявления.
Энергоатом. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким мнением:
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Но, что касается именно "Энергоатома", здесь – вопрос и к закупкам, акцентирует нардеп.
По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, корпоратизация государственных предприятий – это:
– один из самых эффективных механизмов снижения качества их работы,
– увеличение операционных и адмнистративных затрат,
– рост цен и тарифов,
– формирование коррупционной схемы назначения руководителей и членов наблюдательных советов компании, которые ни за что не отвечают, сами себе назначают космические зарплаты и... ничего не понимают в управлении компанией.
Он прогнозирует, что после корпоратизации "Энергоатома" всё будет с точностью до наоборот тому, что говорит премьер, а именно:
- эффективность управления снизится,
- закредитованность возрастет, а качество работы компании упадет,
- энергетическая независимость снизится за счет роста дополнительных обязательств и снижения эффективности управления.
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