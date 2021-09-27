Когда в Украине запустят климатический фонд

Министр экологии Украины Роман Абрамовский заявил, что климатический фонд, который сейчас находится на этапе разработки, может начать функционировать в начале 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

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Как утверждает Роман Абрамовский : "В любом случае этот фонд может быть запущен в начале 2023 года, потому что любые бюджетные документы, которые предусматривают изменения доходной и расходной частей бюджета, подаются до 1 июля".

Также, Абрамовский отметил, что предстоит большая работа по конструированию и моделированию Украинского климатического фонда, а также в части принятия законопроекта, который утвердит этот фонд.

По мнению министра, одна из важных и главных задач на данном этапе – это обрести поддержку различных международных финансовых организаций.

"Из главных задач на этом этапе — заручиться поддержкой международных финансовых организаций, которые смогут быть инвесторами в рамках фонда и мультиплицировать эффект от поступления эконалогов. Другого пути нет", — считает он.

Согласно информации, в министерстве начали вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Для запуска данного фонда будет выделено примерно 8 млрд грн собственных средств за счет поступлений от налога на выбросы СО2 и других эконалогов.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что по инициативе Министерства экологии будет создан Украинский климатический фонд, из которого будет профинансировано переоборудование предприятий, загрязняющих окружающую среду. В новом учреждении будут накапливать деньги с налогов промышленных предприятий.

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