logo
Русский Українська

BTC/USD

43631.10

ETH/USD

3082.82

LTC/USD

151.66

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Когда в Украине запустят климатический фонд
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда в Украине запустят климатический фонд

В министерстве уже ведут переговоры на счет финансирования с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

сегодня, 15:05
Автор:

Александра Якубовская

Министр экологии Украины Роман Абрамовский заявил, что климатический фонд, который сейчас находится на этапе разработки, может начать функционировать в начале 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Когда в Украине запустят климатический фонд

Промышленность - фото из открытых источников

Как утверждает Роман Абрамовский :

"В любом случае этот фонд может быть запущен в начале 2023 года, потому что любые бюджетные документы, которые предусматривают изменения доходной и расходной частей бюджета, подаются до 1 июля".

Также, Абрамовский отметил, что предстоит большая работа по конструированию и моделированию Украинского климатического фонда, а также в части принятия законопроекта, который утвердит этот фонд.

По мнению министра, одна из важных и главных задач на данном этапе – это обрести поддержку различных международных финансовых организаций.

"Из главных задач на этом этапе — заручиться поддержкой международных финансовых организаций, которые смогут быть инвесторами в рамках фонда и мультиплицировать эффект от поступления эконалогов. Другого пути нет", — считает он.

Согласно информации, в министерстве начали вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Для запуска данного фонда будет выделено примерно 8 млрд грн собственных средств за счет поступлений от налога на выбросы СО2 и других эконалогов.

Ранее издание "Комментарии"  писало о том, что по инициативе Министерства экологии будет создан Украинский климатический фонд, из которого будет профинансировано переоборудование предприятий, загрязняющих окружающую средуВ новом учреждении будут накапливать деньги с налогов промышленных предприятий.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/27/678192/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ