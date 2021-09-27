Когда в Украине запустят климатический фонд

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Александра Якубовская
Министр экологии Украины Роман Абрамовский заявил, что климатический фонд,
который сейчас находится на этапе разработки, может начать функционировать в
начале 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Промышленность - фото из открытых источников
Как утверждает Роман Абрамовский :
Также, Абрамовский отметил, что предстоит большая работа по конструированию
и моделированию Украинского климатического фонда, а также в части принятия
законопроекта, который утвердит этот фонд.
По мнению министра, одна из важных и главных задач на данном этапе – это
обрести поддержку различных международных финансовых организаций.
Согласно информации, в министерстве начали вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Для запуска данного фонда будет выделено примерно 8 млрд грн собственных средств за счет поступлений от налога на выбросы СО2 и других эконалогов.
Ранее издание "Комментарии" писало о том, что по инициативе
Министерства экологии будет создан Украинский климатический фонд, из которого
будет профинансировано переоборудование предприятий, загрязняющих окружающую среду.
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