Украина может отказаться от адаптивного карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время заседания Кабинета министров предложил отказаться от адаптивного карантина. Об этом он заявил в среду, 11 ноября.

"Мы должны понимать все проблемы, которые сейчас испытывает медицинская сфера в Украине. В последние дни у нас уже более 10 тысяч зараженных в сутки. Это очень большая цифра. Министерство здравоохранения предлагает отказаться от адаптивного карантина и вернуться к традиционной схеме. Да, это будет более жесткий сценарий, но потом может быть сложнее", — заявил Степанов во время заседания Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал подумать над этим вопросом, окончательного ответа пока нет.

Ранее "Комментарии" публиковали статистику распространения COVID-19 в Украине за последние сутки.

Лидером по приросту за последние сутки продолжает оставаться Киев. Новых инфицированных в столице 965, при этом еще 693 случая — в Киевской области. Также продолжают "лидировать" Одесская (+705), Львовская (+684) и Запорожская области (+592).

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