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Украина может отказаться от адаптивного карантина

В Украине опять может быть жесткий карантин

сегодня, 16:00
Автор:

Владимир Лавский

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время заседания Кабинета министров предложил отказаться от адаптивного карантина. Об этом он заявил в среду, 11 ноября. 

Украина может отказаться от адаптивного карантина

"Мы должны понимать все проблемы, которые сейчас испытывает медицинская сфера в Украине. В последние дни у нас уже более 10 тысяч зараженных в сутки. Это очень большая цифра. Министерство здравоохранения предлагает отказаться от адаптивного карантина и вернуться к традиционной схеме. Да, это будет более жесткий сценарий, но потом может быть сложнее", — заявил Степанов во время заседания Кабмина. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал подумать над этим вопросом, окончательного ответа пока нет.

Ранее "Комментарии" публиковали статистику распространения COVID-19 в Украине за последние сутки. 

Лидером по приросту за последние сутки продолжает оставаться Киев. Новых инфицированных в столице 965, при этом еще 693 случая — в Киевской области. Также продолжают "лидировать" Одесская (+705), Львовская (+684) и Запорожская области (+592). 


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