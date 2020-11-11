Украина может отказаться от адаптивного карантина

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Владимир Лавский
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время заседания Кабинета министров предложил отказаться от адаптивного карантина. Об этом он заявил в среду, 11 ноября.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал подумать над этим вопросом, окончательного ответа пока нет.
Ранее "Комментарии" публиковали статистику распространения COVID-19 в Украине за последние сутки.
Лидером по приросту за последние сутки продолжает оставаться Киев. Новых инфицированных в столице 965, при этом еще 693 случая — в Киевской области. Также продолжают "лидировать" Одесская (+705), Львовская (+684) и Запорожская области (+592).
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