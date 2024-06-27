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Какое решение принял Шмыгаль по министрам, которым ранее Зеленский обещал серьезный разговор

Денис Шмыгаль отправил министров в прифронтовые регионы

27 июня 2024, 14:34 comments1444
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", премьер-министр Денис Шмыгаль, выполняя задание главы государства, поручил министрам безотлагательно совершить ряд рабочих поездок в регионы – особое внимание прифронтовым областям. 

Какое решение принял Шмыгаль по министрам, которым ранее Зеленский обещал серьезный разговор

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский обвинил чиновников в том, что они "по полгода и больше" не были в прифронтовых общинах.

По словам Дениса Шмыгаля, по итогам таких поездок состоится слушание отчетов членов правительства о ситуации в ключевых сферах, в частности в социальной, энергетической, оборонной, медицинской, а также о подготовке к учебному году, состоянию укрытий, инфраструктуры и производства.                                                                                                                                                                                                                               

"По итогам этой работы, будем проводить региональные и выездные заседания правительства, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей", – добавил Шмыгаль.

Отметим, Владимир Зеленский с постоянной периодичностью бывает на линии фронта. Так сегодня Зеленский прибыл в Донецкую область. Он записал свое видеообращение к украинцам при въезде в город Покровск.

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