Как изменились бюджеты министерств Украины до и во время войны: где наибольшие приоритеты

После начала полномасштабного вторжения, основной приоритет в финансировании получило Министерство обороны. На это направление до войны выделяли до 9% от всех бюджетных средств, однако после нападения России в 2022 году бюджет вырос почти до 50% от всех расходов Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.



У Министерства обороны самые большие расходы в Украине. Фото из открытых источников

Первоначально в бюджет Министерства обороны на 2022 год было заложено 133,5 млрд гривен, что на 7,5 млрд больше, чем в 2021 году. Такие расходы соответствовали 8,9% общего бюджета Украины. Однако после начала полномасштабной войны бюджет Минобороны в 2022 году увеличился в восемь раз до 1113 млрд долларов, или же составил 41,1% от всех расходов Украины.

В 2023 году расходы на Министерство обороны еще больше выросли и составили 2024 млрд. гривен, а вот запланированные расходы на 2024 год составляют 1164 млрд. гривен. Вероятно, на это повлияли задержки с выделением помощи от США и ЕС.

По сравнению с довоенными годами вырос бюджет у Министерства финансов с 328,5 млрд. гривен в 2021 до 562,1 млрд. гривен в планах на 2024 год. В процентном значении от общего бюджета с 14,7 до 17%. Также выросли расходы на МВД – 105,5 млрд гривен в 2021 году до 324 млрд гривен в 2024 году.

В денежном эквиваленте выросли бюджеты и Министерства социальной политики, Минздрава и Минобразования, однако в процентных значениях они уменьшились. Посмотреть, как изменились бюджеты министерств Украины до и во время войны можно ниже.





Бюджеты министерств Украины с 2021 по 2024 год. Инфографика: Forbes

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