Кабмин выделил еще миллиарды на фортификации и укрытия: какие регионы получат больше всего денег

Украинское правительство выделило дополнительные средства на возведение фортификаций, а также на укрытие в школах и больницах Украины. Из выделенных средств 1,1 млрд грн предусмотрено для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд грн – для Запорожской области, 1,5 млрд грн для Сумщины и 300 и 400 млн грн для Николаевщины и Херсонщины соответственно. Как передает портал "Комментарии", об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Строительство фортификаций. Фото из открытых источников

"На возведение надежных фортификаций в этом году правительством уже выделено 20 млрд грн. Сегодня добавляем еще 5,6 млрд грн. Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов", — отметил глава правительства.

Не менее важным приоритетом правительства Денис Шмыгаль назвал безопасность украинцев, а особенно детей в тылу. Прежде всего, речь идет о построении надежных укрытий в учебных заведениях.

"Уже обустроено в школах 235 таких укрытий за средства, направленные громадам в рамках государственной субвенции. В этом году выделяем еще 2,5 млрд грн. Таким образом планируем создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тысяч учеников", — сказал премьер.

Еще 1 млрд грн правительство предусмотрело на обустройство укрытий в больницах. Также Шмыгаль отметил помощь международных партнеров – в частности, Украина получила 70 млн долларов от Японии через Всемирный банк на возмещение расходов по программе медицинских гарантий.

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