Кабмин уже готовит решение: какой язык в Украине может получить особый статус

Долгое время пророссийские политики подымали вопросы особого статуса для российского языка в Украине. Эту тему "качали" из года в год, объясняя это тем, что в Украине якобы кто-то и как-то притесняет русскоговорящих. Но полномасштабное российское вторжение все расставило на свои места. И теперь Кабмин Украины готов рассмотреть важное решение об особом статусе, но только не русского языка, а английского. Английский может получить статус языка делового общения в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщали глава правительства Денис Шмыгаль у себя в Telegram.

Премьер-министр Украины отметил, что "особый статус" для английского языка уже детально обсудили на правительственном совещании.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас правительство занято тем, что изучает и прорабатывает механизм, как внести соответствующие изменения в законодательство. Английский язык уже давно стал языком делового общения во всем цивилизованном мире и в Украине в том числе.

Премьер считает, что, если в Украине английский язык получит особый статус – это пойдет на полу нашей стране, улучшит инвестиционный климат, повысит бизнес-связи, приблизит заветное членство Украины в Евросоюзе и других западных структурах.

"Профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы", – отметил Денис Шмыгаль.

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