Кабмин утвердил программу «Питьевая вода Украины»: подробности

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Александра Якубовская
вода - фото из открытых источников
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов
заявил, что благодаря новой разработанной программе "Питьевая вода
Украины", которую утвердил Кабмин, можно будет реализовать более 1 700
инфраструктурных проектов, которые включают в себя реконструкцию системы
водоотведения в регионах Украины. Об этом сообщает УКРИНФОРМ.
Осуществить социальную программу планируют с 2022 по 2026 год. Алексей
Чернышов отметил, что на сегодняшний день, в Украине многие системы
водоотведения нуждаются в реконструкции, поскольку данным направление уже много
лет не занимались. Помимо этого, есть проблемы с очистными сооружениями,
которые зачастую не справляются со своим функционалом, что в свою очередь
приводит к загрязнению водоемов.
При запуске программы "Питьевая вода Украины", будет возможность реализовать
замену централизованного водоснабжения и водоотведения во многих регионах
страны.
Напомним, что в 2018 году, вопрос о реконструкции системы водоотведения во всех регионах Украины уже поднимался. Однако тогда, как сообщает издание "Экономическая правда", Минфин не выделил финансирование для обеспечения качественной водой жителей регионов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине через несколько лет может закончиться питьевая вода.
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