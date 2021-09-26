Кабмин утвердил программу «Питьевая вода Украины»: подробности

вода - фото из открытых источников

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что благодаря новой разработанной программе "Питьевая вода Украины", которую утвердил Кабмин, можно будет реализовать более 1 700 инфраструктурных проектов, которые включают в себя реконструкцию системы водоотведения в регионах Украины . Об этом сообщает УКРИНФОРМ.

Осуществить социальную программу планируют с 2022 по 2026 год. Алексей Чернышов отметил, что на сегодняшний день, в Украине многие системы водоотведения нуждаются в реконструкции, поскольку данным направление уже много лет не занимались. Помимо этого, есть проблемы с очистными сооружениями, которые зачастую не справляются со своим функционалом, что в свою очередь приводит к загрязнению водоемов.

При запуске программы "Питьевая вода Украины", будет возможность реализовать замену централизованного водоснабжения и водоотведения во многих регионах страны.

"Реализация Государственной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы позволит обеспечить устойчивое развитие и реконструкцию систем централизованного водоснабжения и водоотведения в регионах Украины. Следовательно, жители разных уголков нашей страны будут иметь качественную питьевую воду в достаточном количестве", — отметил министр

Напомним, что в 2018 году, вопрос о реконструкции системы водоотведения во всех регионах Украины уже поднимался. Однако тогда, как сообщает издание "Экономическая правда", Минфин не выделил финансирование для обеспечения качественной водой жителей регионов.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине через несколько лет может закончиться питьевая вода.





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