Кабмин Украины обнародовал зарплаты украинских чиновников за октябрь

Кабинет Министров Украины опубликовал зарплату украинских чиновников за октябрь 2022 года. Доступная информация о зарплате госслужащих появилась на сайте правительственного портала.

Украинские гривны. Фото: из открытых источников

Первым в списке чиновников правительства оказался премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Портал отмечает, что фактически Шмигаль заработал 61 тыс. 485 гривен за октябрь. Зарплата состоит из должностного оклада и заработной платы за время командировки. Также на сайте рассчитана сумма налогов, которые заплатил премьер-министр Украины, она составляет около 15 тыс. гривен.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и ряд других чиновников получили примерно такую же зарплату, как и Денис Шмигаль.

Часть украинских чиновников получили также бонусы за выслугу лет. Наибольшие суммы по этому бонусу получили государственные секретари Кабмина Украины Анатолий Куцевол и Павел Полянский – по 18 тыс. 100 гривен.

Больше всего средств получил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов – 122 тыс. гривен. Чиновник получил оклад в размере 72 тыс. гривен, отпускные – 2 тыс. 293 грн, индексацию дохода 146 гривен и материальную помощь на оздоровление, которая составила 76 тыс. 423 гривны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал мнение экспертов относительно экономического развития. По словам аналитиков в 2023 и 2024 году никакого экономического развития не будет.

Также "Комментарии" ссылались на слова Дениса Шмыгаля, который просит украинцев экономить электроэнергию.

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