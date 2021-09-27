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Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров планирует уволить трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"

сегодня, 10:40
Автор:

Александра Якубовская

Во время внеочередного заседания, которое состоится сегодня, 27 сентября, Кабинет министров Украины планирует уволить трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников, знакомых с подготовкой этого вопроса к рассмотрению.

Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" - фото из открытых источников

Согласно информации, с государственной должности будет уволена Юлия Ковалив, Наталья Бойко и Юлия Свириденко. Если такое решение будет принято, то функции органа возьмет на себя правительство. 

Напомним, что 21 сентября в отставку отправилось ещё трое независимых членов набсовета НАК: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. 

Тогда Ватерландер заявил, что после смены главы правления "Нафтогаза" много принятых решений было заморожено, также возникли проблемы в закупках. По его словам, в таких условиях он не может эффективно работать, поэтому написал заявление набсовету об увольнении.

После получения заявлений об отставке независимых в начале сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета, объявить конкурс по отбору ещё трех независимых членов. По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

Ранее издание "Комментарии"  сообщало о том, что в Понедельник, набсовет отстранил от работы двух членов правления Отто Ватерландера и Петера ван Дрила


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-segodnya-vozmet-sebya-funktsii-nabsoveta-1632669172.html
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