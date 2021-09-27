Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета "Нафтогаза"

Во время внеочередного заседания, которое состоится сегодня, 27 сентября, Кабинет министров Украины планирует уволить трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников, знакомых с подготовкой этого вопроса к рассмотрению.

"Нафтогаз" - фото из открытых источников

Согласно информации, с государственной должности будет уволена Юлия Ковалив, Наталья Бойко и Юлия Свириденко. Если такое решение будет принято, то функции органа возьмет на себя правительство.

Напомним, что 21 сентября в отставку отправилось ещё трое независимых членов набсовета НАК: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден.

Тогда Ватерландер заявил, что после смены главы правления "Нафтогаза" много принятых решений было заморожено, также возникли проблемы в закупках. По его словам, в таких условиях он не может эффективно работать, поэтому написал заявление набсовету об увольнении.

После получения заявлений об отставке независимых в начале сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета, объявить конкурс по отбору ещё трех независимых членов. По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Понедельник, набсовет отстранил от работы двух членов правления Отто Ватерландера и Петера ван Дрила.

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