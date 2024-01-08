Кабмин предлагает новую Нацстратегию доходов: что обращает на себя внимание и стоит ли переживать

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Кравцев Сергей
Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 гг, что было одним из обязательств украинской власти перед МВФ. Учитывая, что это был конец года, подготовка к праздникам, НСД несколько выпала из поля зрения. А там есть немало кардинальных планов, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов, возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения и так далее. Что на данный момент можно сказать о предложенной Нацстратегии доходов? Насколько реалистичные предлагаемые меры, к чему они могут привести? Есть ли шанс, что НСД не будет воплощена в жизнь в том виде, в каком ее принял Кабмин? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Кабмин. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк акцентирует, что Национальная стратегия доходов потому и называется стратегией, что рассчитана не на год-два, а на период до 2030-го. И многое, что там сейчас прописано, может быть изменено.
При этом, продолжает он, надо понимать, что многое из НСД уже было указано в меморандумах с МВФ или в других документах, которые подписывали наши официальные лица.
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин отмечает:
По словам аналитика, главным объектом фискальной атаки стала упрощенная система налогообложения – оттуда изгонят юридических лиц, а оставшимся предлагают кассовые аппараты, рост налоговой нагрузки до уровня общей системы, обязательный учет и "прелести" налога на добавочную стоимость при достижении порога регистрации.
Экономический эксперт Даниил Монин считает, что предложенную Национальную стратегию доходов правильно называть "Национальная стратегия убийства бизнеса" за 2024-2030 годы.
Реализацию такого подхода он считает делом реалистичным. Вот только приведет это, предупреждает Даниил Монин, к формированию "серой зоны" в Украине – с выездом активных граждан в последующие годы, с уничтожением малого предпринимательства и упрощенной системы в принципе.
Даниил Монин уверен, что сопротивление такой "стратегии" точно будет.
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