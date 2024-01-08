Кабмин предлагает новую Нацстратегию доходов: что обращает на себя внимание и стоит ли переживать

Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 гг, что было одним из обязательств украинской власти перед МВФ. Учитывая, что это был конец года, подготовка к праздникам, НСД несколько выпала из поля зрения. А там есть немало кардинальных планов, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов, возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения и так далее. Что на данный момент можно сказать о предложенной Нацстратегии доходов? Насколько реалистичные предлагаемые меры, к чему они могут привести? Есть ли шанс, что НСД не будет воплощена в жизнь в том виде, в каком ее принял Кабмин? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Пока что особо переживать не стоит

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк акцентирует, что Национальная стратегия доходов потому и называется стратегией, что рассчитана не на год-два, а на период до 2030-го. И многое, что там сейчас прописано, может быть изменено.

"Учитывая, что в Украине за это время точно сменятся парламент, правительство, да и состав миссии МВФ также претерпит изменения", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, надо понимать, что многое из НСД уже было указано в меморандумах с МВФ или в других документах, которые подписывали наши официальные лица.

"Та же смена налогообложения ФОПов вступит в силу лишь через много лет, после восстановления доверия к налоговой. Так что сейчас особо переживать из-за этого документа не стоит, как и ожидать неудержимых реформ с оглядкой на него в ближайшие годы", – констатирует Ярослав Железняк.

За два-три года "упрощенка" в привычном виде исчезнет

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин отмечает:

"НСД без сколько-нибудь вменяемых коммуникаций с бизнес сообществом и гражданами предлагает Эру высоких налогов и сверх агрессивного их сбора на ближайшие 3-4 года".

По словам аналитика, главным объектом фискальной атаки стала упрощенная система налогообложения – оттуда изгонят юридических лиц, а оставшимся предлагают кассовые аппараты, рост налоговой нагрузки до уровня общей системы, обязательный учет и "прелести" налога на добавочную стоимость при достижении порога регистрации.

"Иными словами, за два-три года "упрощенка" в привычном виде исчезнет, – поясняет Вячеслав Черкашин. – А то, что останется, мало чем будет отличаться от общей системы налогообложения".

Сопротивление такой "стратегии" точно будет

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что предложенную Национальную стратегию доходов правильно называть "Национальная стратегия убийства бизнеса" за 2024-2030 годы.

"Ее цель – повышенная рента с территории Украина, в условиях, когда и восстановление страны после войны придется делать за свой счет. Причем, государство считает, что для этого необходимо забрать у предпринимательского класса максимально много, лишая локальный бизнес ресурсов. И подспудно лишая Украину иностранных инвестиций, выстраивая неконкурентную среду с увеличением налоговой нагрузки на экономику на 3-4% ВВП. Параллельно давая возможность объявить всех граждан преступниками – и блокировать счета каждому. Формируя правила, при которых каждый должен доказывать происхождение доходов", – подчеркивает эксперт.

Реализацию такого подхода он считает делом реалистичным. Вот только приведет это, предупреждает Даниил Монин, к формированию "серой зоны" в Украине – с выездом активных граждан в последующие годы, с уничтожением малого предпринимательства и упрощенной системы в принципе.

"За такую ренту с реального сектора экономики украинские чиновники даже согласились платить ренту МВФ по ставке 8,5% годовых в валюте, – сообщил эксперт. – А наши выплаты МВФ в 2026-2027 годах только процентов по кредитам составят 1,2-1,3 млрд долларов в год".

Даниил Монин уверен, что сопротивление такой "стратегии" точно будет.

"Особенно с учетом того, что выборы еще не проведены – и есть большая вероятность, что часть норм не пройдет парламент, – поясняет он. – Но, если пройдет, и Зеленский начнет рассказывать гражданам, что это, мол, не украинская власть подняла налоги малому бизнесу с 5 до 17%, что это всё МВФ – украинцам ничего не останется сделать, кроме как на выборах сказать Зеленскому и его партии – на выход!".

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