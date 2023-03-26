Кабмин планирует возобновить "большую приватизацию": позитив и риски

Правительство Украины возобновит крупную приватизацию, ликвидацию несостоятельных предприятий, а также обновляет перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации, и разрабатывает стратегию управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц. Как относитесь к подобным планам? Какие есть позитив и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Властям следовало бы поискать аргументы для того, чтобы основную приватизацию отложить до более комфортных экономических условий

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин так комментирует приватизационные планы Кабмина:

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"Я к подобным вещам отношусь крайне осторожно. На сегодняшний день мы имеем достаточно показательные примеры того, как та же АРМА на протяжении семи месяцев не может на конкурсе выбрать управляющего активами воды "Моршинская". Или, например, достаточно большие активы российских олигархов, арестованные в Украине, до сих пор не проданы".

Любая приватизация, акцентирует эксперт, предполагает не только желание продать, но и наличие покупателей на тот или иной объект.

"У нас – война. И ни один вменяемый инвестор не пойдет вкладывать деньги в страну, понимая, что на купленный им объект в любой момент может прилететь ракета, – поясняет Олег Пендзин. – Поэтому, в целом одобряя идею проведения масштабных приватизационных процессов, я бы рекомендовал властям поискать аргументы для того, чтобы основную их массу отложить до более, скажем так, комфортных экономических условий".

Хороший пример из последних кейсов – ситуация с Одесским припортовым заводом

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак поддерживает правительственное решение о том, что следует как можно быстрее всё приватизировать, уменьшать часть государства в экономике.

"И речь не только о необходимости увеличить поступления в бюджет за счет такой продажи ряда предприятий. С моей точки зрения, главная причина таких действий в том, что госуправление теми или иными компаниями – это источник коррупции, "грязного кэша", который используется нашими недоброчестными госслужащими, чиновниками. Система коррумпируется, разваливается изнутри. Потому, несмотря на то, что война, что цены низкие и продажа таких предприятий много средств в бюджет не принесет, приватизировать всё равно надо", – уверен эксперт.

По его словам, если предприятия, компании, находятся в частных руках, то госслужащие не будут иметь возможности получать какую-то выгоду, как делают сейчас, управляя от имени государства, но работая, прежде всего, на свой карман.

"Хороший пример из последних кейсов – ситуация с Одесским припортовым заводом (ОПЗ). Представители НАБУ вручили подозрение нескольким руководителям Фонда госимущества, ряду других госслужащих, которые под разными предлогами срывали приватизацию ОПЗ. А сами доводили предприятие до ужасного состояния, наживаясь на этом и прикрываясь "аргументами", что война – не время для приватизации. К сожалению, большинство госпредприятий (есть редкие приятные примеры как та же Укрпочта, некоторые другие ГП, но это скорее исключение, чем правило), которые находятся под управлением разных министерств, по сути, приводят частные доходы в карманах своих контролеров. А государству остаются убытки. Соответственно, стоимость таких предприятий падает. И чем дольше держава так "управляет" ими, тем меньше будет их цента, тем сложнее со временем будет их продать. Ведь предприятия при таком "управлении" обрастают долгами. И в какой-то момент становятся даже убыточными. В результате их становится не выгодно покупать, ведь придется потом еще и расплачиваться со старыми долгами", – аргументирует эксперт.

Он уверен, что если есть покупатель – лучше отдать то или иное госпредприятие даже условно за одну гривну, чем потом, через какое-то время, оно будет обременено кучей долгов – и государству придется еще и вливать туда средства, чтобы данное ГП не обанкротилось.

"А даже, если продать за небольшие средства, такое предприятие будет давать людям работу, платить налоги, а также изготовлять ту или иную продукцию. Это всё – потенциально возможные доходы, которые перекрывают негатив от продажи за малую стоимость, – считает Тарас Козак. – Ну и, конечно, продавать надо на открытом, честном конкурсе".

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