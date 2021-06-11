Кабмин планирует сократить количество госслужащих

Максимальное количество государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их представительств в регионах должна сократиться приблизительно на 10%. Такой позицией поделился глава правительства Денис Шмыгаль, пишет "Украинская правда".

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

Со слов премьер-министра страны, на первом месте в работе госслужащих должна быть эффективность.

"Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%. Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", — сообщил Денис Шмыгаль.

Чиновник также добавил, что Секретариат Кабинета Министров, Министерство финансов, Минцифра и НАГС будут первыми ведомствами, где введут подобную финансовую модель.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Правительство Украины в ближайшее время планирует кадровые изменения на государственных предприятия, в частности — в наблюдательных советах. Возобновление работы Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" произойдет в ближайшее время, сообщил премьер-министр. С его слов, Кабмин также работает над восстановлением работы Номинационного комитета. Во время встречи с его членами Шмыгаль отметил, что к работе в этой структуре присоединится представитель Евросоюза. Однако, кто именно будет представлять ЕС, пока неизвестно.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!