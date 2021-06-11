Кабмин планирует сократить количество госслужащих

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Елизавета Черных
Максимальное количество государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их представительств в регионах должна сократиться приблизительно на 10%. Такой позицией поделился глава правительства Денис Шмыгаль, пишет "Украинская правда".
Денис Шмыгаль - фото из открытых источников
Со слов премьер-министра страны, на первом месте в работе госслужащих должна быть эффективность.
Чиновник также добавил, что Секретариат Кабинета Министров, Министерство финансов, Минцифра и НАГС будут первыми ведомствами, где введут подобную финансовую модель.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Правительство Украины в ближайшее время планирует кадровые изменения на государственных предприятия, в частности — в наблюдательных советах. Возобновление работы Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" произойдет в ближайшее время, сообщил премьер-министр. С его слов, Кабмин также работает над восстановлением работы Номинационного комитета. Во время встречи с его членами Шмыгаль отметил, что к работе в этой структуре присоединится представитель Евросоюза. Однако, кто именно будет представлять ЕС, пока неизвестно.
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