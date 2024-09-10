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Кабмин отреагировал на скандал с картой Украины без Крыма в учебнике

Денис Шмыгаль отметил, что обращения украинцев относительно выпуска карт Украины без Крыма воспринимаются как сигнал для расследования

сегодня, 13:18
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Кравцев Сергей

Правительство совместно с министром образования разберется в инциденте по выпуску учебника для школьников с картой Украины без Крыма. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабмин отреагировал на скандал с картой Украины без Крыма в учебнике

Крым. Фото из открытых источников

"У нас нет сомнения в том, что Крым — это Украина. Все наши территории будут деоккупированы и Украина как суверенное независимое государство восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года. Никто в этом не сомневается. Я вас уверяю, это наша стратегия, это желание нашего общества", — заявил глава правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что обращения украинцев относительно выпуска карт Украины без Крыма воспринимаются как сигнал для расследования.

"По поводу случаев, когда происходят какие-то ошибки, у меня нет этих данных, но ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте, если он был", — заявил премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в учебнике украинского языка для 7 класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука напечатана карта Украины без Крыма. Этот учебник рекомендовали в Минобразования, а печать производилась за государственные средства.

Литературная критика и книжная обозреватель Татьяна Гонченко на ресурсе "Неизбывный книгочитун" обратила внимание на учебник по украинскому языку для 7 класса без Крымского полуострова.

"Угадайте, откуда эта карта Украины без Крыма? В школьных учебниках по украинскому языку для 7 класса (авт. Онатий А. В., Ткачук Т. П.). Это напечатано прямо рядом с текстом гимна Украины... Напечатаны эти учебники в 2024 году. Рекомендованные Министерством образования и науки Украины", — отметила Гонченко.




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