Кабмин намерен повысить зарплаты бюджетникам

Язык
Coinspot 20.01.2021
BTC/USD
35433.89
ETH/USD
1349.18
LTC/USD
149.74
НБУ 20.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Правительство собирается повысить заработную плату работникам бюджетных учреждений. Постановление под названием "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" чиновники рассмотрят на заседании Кабмина 20 января.
Оклады бюджетникам будут увеличины / Фото Дело
Так, согласно документу, должностные оклады должны вырасти на 20% с января, а с 1 декабря зарплаты поднимутся на дополнительные 8,3%. Повышение размеров зарплат связано с увеличением размера минимальной заработной платы в Украине — теперь должностные оклады будут рассчитываться на основе тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда ЕТС — 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 года — 2 893 гривны. Для сравнения, на сегодня ставка работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.
В пояснительной записке к постановлению также указано, что с 1 сентября 2020 года соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда (2 225 грн) и минимальной заработной платой (5 000 грн) составляет 44,5%.
Как сообщал портал "Комментарии", Украине всё чаще возникают проблемы с задолженностью по зарплате. Есть сведения, что в некоторых регионах не платят врачам и учителям. В чём причины такой ситуации и какие могут быть последствия, в том числе для властей – "Комментарии" выясняли вместе с экспертами.
Напомним, что спикер украинского правительства считает зарплату народных избранников невысокой. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что недостаточный уровень зарплат порождает коррупционные действия, которые можно истребить исключительно с помощью привлечения к уголовной ответственности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости