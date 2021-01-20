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Кабмин намерен повысить зарплаты бюджетникам

В правительстве рассмотрят постановление об увеличении зарплат работникам бюджетной сферы

сегодня, 11:06
Автор:

Сергей Медведев

Правительство собирается повысить заработную плату работникам бюджетных учреждений. Постановление под названием "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" чиновники рассмотрят на заседании Кабмина 20 января.

Кабмин намерен повысить зарплаты бюджетникам

Оклады бюджетникам будут увеличины / Фото Дело

Так, согласно документу, должностные оклады должны вырасти на 20% с января, а с 1 декабря зарплаты поднимутся на дополнительные 8,3%. Повышение размеров зарплат связано с увеличением размера минимальной заработной платы в Украине — теперь должностные оклады будут рассчитываться на основе тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда ЕТС — 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 года — 2 893 гривны. Для сравнения, на сегодня ставка работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.

"С целью недопущения увеличения денежного разрыва между должностным окладом (тарифной ставкой) работника 1-го тарифного разряда и размером минимальной заработной платы в 2021 году (с 01.01.2021 — 6 000 грн, с 01.12.2021 — 6 500 грн), размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, исходя из которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра", — говорится в документе.

 В пояснительной записке к постановлению также указано, что  с 1 сентября 2020 года соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда (2 225 грн) и минимальной заработной платой (5 000 грн) составляет 44,5%.

Как сообщал портал "Комментарии", Украине всё чаще возникают проблемы с задолженностью по зарплате. Есть сведения, что в некоторых регионах не платят врачам и учителям. В чём причины такой ситуации и какие могут быть последствия, в том числе для властей – "Комментарии" выясняли вместе с экспертами.

Напомним, что спикер украинского правительства считает зарплату народных избранников невысокой. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что недостаточный уровень зарплат порождает коррупционные действия, которые можно истребить исключительно с помощью привлечения к уголовной ответственности. 



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/economic/kabmin-povysit-zarplaty-byudzhetnikam-skolko-1611130191.html
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