Кабмин намерен повысить зарплаты бюджетникам

Правительство собирается повысить заработную плату работникам бюджетных учреждений. Постановление под названием "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" чиновники рассмотрят на заседании Кабмина 20 января.

Оклады бюджетникам будут увеличины / Фото Дело

Так, согласно документу, должностные оклады должны вырасти на 20% с января, а с 1 декабря зарплаты поднимутся на дополнительные 8,3%. Повышение размеров зарплат связано с увеличением размера минимальной заработной платы в Украине — теперь должностные оклады будут рассчитываться на основе тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда ЕТС — 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 года — 2 893 гривны. Для сравнения, на сегодня ставка работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.

"С целью недопущения увеличения денежного разрыва между должностным окладом (тарифной ставкой) работника 1-го тарифного разряда и размером минимальной заработной платы в 2021 году (с 01.01.2021 — 6 000 грн, с 01.12.2021 — 6 500 грн), размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, исходя из которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра", — говорится в документе.

В пояснительной записке к постановлению также указано, что с 1 сентября 2020 года соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда (2 225 грн) и минимальной заработной платой (5 000 грн) составляет 44,5%.

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