Хорошо себя показали: Давид Арахамия назвал эффективных министров

Давид Арахамия, фото Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в Верховной Раде рассказал, какие были претензии к некоторым министрам, кто из министров эффективно себя показывает и почему на должность министра обороны предлагают Резникова. Также политик рассказал, что изменения в Кабинете министров назревали давно, но парламентарии решили произвести перестановку кадров сразу и быстро.



"Сейчас совместная операция НАБУ и СБУ делает обыски в кабинетах и дома у Любченко и Олейникова, а также в Запорожье и Днепре. В Верховной Раде ВСК работает по скруткам в налоговой системе и передает все данные правоохранителям. Все факты задокументированы и переданы в органы. У нас нет таких людей, которых мы будем покрывать, если кто-то делает. Мне кажется, что давно назрел вопрос замены некоторых министров. Мы ставили вопросы о некоторых увольнениях раньше. Сейчас они накопились. Поэтому, чтобы принять все пакетно и быстро, мы это ускорили и объединили", — сообщил депутат.

Относительно отставки министра обороны Андрея Тарана, Давид Арахамия рассказал, что министр ушел по собственному желанию. Также он добавил, что у него была личная претензия как члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки к бывшему министру Урусскому. Потому что шесть месяцев членам комитета говорили, что будет готов реестр поставщиков по новому закону об оборонных закупках для армии, но реестр до сих пор не запущен. Политик отметил, что этот вопрос принадлежал к компетенции Олега Урусского.

Глава фракции отметил работу нескольких министров, назвав ее эффективной. В их числе Александр Кубраков, министр инфраструктуры и Виктор Ляшко, министр здравоохранения.



"Господин Кубраков — очень эффективный министр. Все очень быстро начало работать по новой программе "Большое строительство" и по новому закону, который мы приняли. Ляшко тоже активно работает и по мобильных госпиталях, и по вакцинам. Есть министры, которые себя показали", — ответил он на вопрос о возможном увольнении других.

Давид Арахамия объяснил, почему вместо Тарана предлагают Алексея Резникова, который долго отказывался уходить с поста. С ним проводили беседы, убеждали возглавить новое Министерство. Также депутат добавил, что на прежней должности претензий к Резникову не было, он нормально работал на своей должности.

"Таран сказал, что будет идти. Минобороны для нас имеет высокий приоритет, потому что оно много работает с международными партнерами. Поэтому мы хотели взять (на должность министра — ред.) человека, который является хорошим опытным менеджером, пользуется уважением в международной среде, который сможет наладить все бизнес-процессы по поставкам для армии всех вещей, которые нужны", — объяснил политик.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, каких трех кандидатов выдвигают на кресла министров.



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